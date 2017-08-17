"Миротворец" едко порадовался смерти Глаголевой

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Сайт "Миротворец" на своей странице в Facebook резко высказался о смерти российской актрисы и режиссера Веры Глаголевой.

По данным сайта, Глаголева " поддерживала агрессию России против Украины".

"Она нарушила государственную границу Украины и попала в Чистилище Миротворца. Через некоторое время у нее диагностировали то, что привело к смерти. Вы все еще не верите в то, поддержка российской агрессии и попадание в Чистилище это первый шаг к тяжелой и мучительной смерти? Вам мало примеров? Спросите у Задорнова и Кобзона", — пишет "Миротворец".

В среду актриса Лариса Гузеева сообщила, что Глаголева скончалась на 62-м году жизни.

Как сообщил СМИ источник, близкий к семье Глаголевой, у актрисы было онкологическое заболевание.

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Ранее сообщалось, что члены немецкой группы Scooter попали в базу данных известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, Михаил Боярский, Алена Свиридова, Юрий Куклачев, DJ Smash, всемирно известный путешественник Федор Конюхов и другие.

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Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, названных "изменниками родины". Ранее на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.