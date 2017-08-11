В базу "Миротворца" попала киевлянка, выступающая против переименований улиц

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Киевлянка Светлана Пикта, выступающая против переименования улиц в честь участников ОУН-УПА, попала в базу данных сайта "Миротворец".

"Ведет антиукраинскую и пророссийскую пропаганду, организует срыв выполнения закона о декоммунизации", — отмечается на сайте.

psb4ukr.org Данные на киевлянку Светлану Пикту в базе "Миротворца"

Также в базу данных "Миротворца" попали российский ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович и группа "Дискотека Авария", из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины" при въезде в Крым.

Ранее сообщалось, что члены немецкой группы Scooter попали в базу данных известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, Михаил Боярский, Алена Свиридова, Юрий Куклачев, DJ Smash, всемирно известный путешественник Федор Конюхов и другие.

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Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, названных "изменниками родины". Ранее на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.