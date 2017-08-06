В список "Миротворца" попал Дукалис из "Улицы разбитых фонарей"

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Российский актер Сергей Селин, наиболее известный по роли милиционера Дукалиса в телесериале "Улицы разбитых фонарей", попал в базу "Миротворца".

Актеру вменяют сознательное нарушение государственной границы Украины, участие в мероприятиях на территории Крыма.

Отмечается, что он принимал участие в XVI Международном телекинофоруме "Вместе" на полуострове.

Также "Миротворец" отмечает, что "Дукалис" является членом партии "Единая Россия". 6 февраля 2012 года был официально зарегистрирован как доверенное лицо действующего президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что члены немецкой группы Scooter попали в базу данных известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.