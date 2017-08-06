наверх
06.08.201720:32
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    В список "Миротворца" попал Дукалис из "Улицы разбитых фонарей"

    (обновлено: )3201
    Актеру вменяют сознательное нарушение государственной границы Украины, участие в мероприятиях на территории Крыма. Отмечается, что он принимал участие в XVI Международном телекинофоруме "Вместе" на полуострове.
    Сергей Селин
    Kino-teatr.ru

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Российский актер Сергей Селин, наиболее известный по роли милиционера Дукалиса в телесериале "Улицы разбитых фонарей", попал в базу "Миротворца".

    Артист Юрий Куклачев
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Чингачгук, Куклачев, "Иванушки" и прочие лица "чистилища" "Миротворца"

    Актеру вменяют сознательное нарушение государственной границы Украины, участие в мероприятиях на территории Крыма.

    Отмечается, что он принимал участие в XVI Международном телекинофоруме "Вместе" на полуострове.

    Также "Миротворец" отмечает, что "Дукалис" является членом партии "Единая Россия". 6 февраля 2012 года был официально зарегистрирован как доверенное лицо действующего президента РФ Владимира Путина.

    Ранее сообщалось, что члены немецкой группы Scooter попали в базу данных известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Бережная
    Гибель экс-нардепа Партии регионов Ирины Бережной
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого
    Стрельба под Николаевом
    Рост криминала. Взрыв в Днепре
    Дожди в Украине
    Украина: жара наступает