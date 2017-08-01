Российский рэпер попал в базу "Миротворца"

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Российский рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Guf, внесен в базу сайта "Миротворец".

Ему вменяют незаконное пересечение границы Украины.

"Долматов Алексей Сергеевич. Сознательное нарушение государственной границы Украины. Незаконная гастрольная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма. Более известный под сценическим псевдонимом Guf — российский рэп-исполнитель", — говорится на сайте.

psb4ukr.org Данные Алексея Долматова в базе "Миротворца"

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, Михаил Боярский, Алена Свиридова, Юрий Куклачев, DJ Smash, всемирно известный путешественник Федор Конюхов и другие.

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Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, названных "изменниками родины". Ранее на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.