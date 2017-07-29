наверх
29.07.201716:12
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    "Нас уже должны были расстрелять". Группа "Воскресение" ответила "Миротворцу"

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (368)

    (обновлено: )17501
    Директор рок-группы "Воскресение" Владимир Сапунов заявил, что не удивлен внесением участников коллектива в базу данных скандального сайта. При этом он добавил, что комментарии излишни.
    Солист группы Воскресение Алексей Романов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Директор рок-группы "Воскресение" Владимир Сапунов не удивлен, что участников коллектива внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец".

    Ирина Билык. Архивное фото
    Украинское фото
    Вы хотите песен? Нет, денег. Скандал с Билык и не только

    Ранее РИА Новости сообщили, что участники российской рок-группы "Воскресение" Юрий Смоляков, Дмитрий Леонтьев, Алексей Коробков и Алексей Романов внесены в базу данных сайта из-за гастролей в Крыму.

    "Я не удивлен, комментарии излишни. То, что нас занесли, я думаю, даже поздновато. Думаю, нас уже должны были расстрелять", — сказал Сапунов РИА Новости.

    Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, Михаил Боярский, Алена Свиридова, Юрий Куклачев, DJ Smash, всемирно известный путешественник Федор Конюхов и другие.

    Читайте также: Чингачгук, Куклачев, "Иванушки" и прочие лица "чистилища" "Миротворца"

    Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, названных "изменниками родины". Ранее на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Крушение украинского грузового самолета Ан-74 украинской авиакомпании Cavok Air на острове Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке, 29 июля 2017
    Крушение украинского грузового самолета в Африке
    Непогода в Украине
    Удар стихии в Украине: ураганы, ливни, пожары
    Михаил Саакашвили
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний (Паканич)
    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев