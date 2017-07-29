"Нас уже должны были расстрелять". Группа "Воскресение" ответила "Миротворцу"

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Директор рок-группы "Воскресение" Владимир Сапунов не удивлен, что участников коллектива внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Ранее РИА Новости сообщили, что участники российской рок-группы "Воскресение" Юрий Смоляков, Дмитрий Леонтьев, Алексей Коробков и Алексей Романов внесены в базу данных сайта из-за гастролей в Крыму.

"Я не удивлен, комментарии излишни. То, что нас занесли, я думаю, даже поздновато. Думаю, нас уже должны были расстрелять", — сказал Сапунов РИА Новости.

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, Михаил Боярский, Алена Свиридова, Юрий Куклачев, DJ Smash, всемирно известный путешественник Федор Конюхов и другие.

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Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, названных "изменниками родины". Ранее на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.