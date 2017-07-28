"Миротворец" запустит систему опознания личностей - Геращенко

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады, советник главы МВД Украины Антон Геращенко объявил о запуске в начале сентября командой украинского сайта "Миротворец" системы опознания личностей, которая получит название Separator.

"В первых числах сентября команда проекта "Миротворец" запустит уникальный и не имеющий на сегодня в мире аналогов проект по распознаванию лиц боевиков, террористов и сепаратистов", — написал Геращенко в пятницу в Facebook.

По словам депутата, проект основан на американском программном обеспечении, позволяющем за считанные секунды сверить фото человека с сотнями тысяч фотографий из базы данных "Миротворца". Пользование сервисом будет открыто для всех желающих.

"Каждый желающий, где бы он ни находился, сможет проверить человека по фотографии из сети, по фото с камеры смартфона, мгновенно сверив его с базой фотографий", — заявил Геращенко, отметив, что проверка будет занимать всего несколько секунд. Далее, добавил Геращенко, граждане смогут действовать по своему усмотрению — обратиться в Службу безопасности Украины или полицию, отказаться от делового сотрудничества с этим человеком.

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила ей въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, певица не принимала участие в Евровидении-2017. Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, Михаил Боярский, Алена Свиридова, Юрий Куклачев, DJ Smash, всемирно известный путешественник Федор Конюхов, актеры Сергей Баталов, Александр Домогаров, Наталья Гвоздикова и Марина Яковлева.

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Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан. Ранее на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.