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    Участники российской группы "Воскресенье" попали в базу "Миротворца"

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    Как сообщается на сайте "Миротворец", участники группы попали в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины" и "незаконной гастрольной деятельности" в Крыму.
    Участники группы Воскресение
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Участники российской рок-группы "Воскресенье" Юрий Смоляков, Дмитрий Леонтьев, Алексей Коробков и Алексей Романов внесены в базу данных скандально сайта "Миротворец" из-за гастролей в Крыму.

    Как сообщается на сайте "Миротворец", участники группы попали в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины" и "незаконной гастрольной деятельности" в Крыму.

    Сербский актёр, режиссёр Гойко Митич. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Соцсети: "Миротворец" – Верная Рука Гойко Митича

    Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила ей въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, певица не принимала участие в Евровидении-2017. Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, Михаил Боярский, Алена Свиридова, Юрий Куклачев, DJ Smash, всемирно известный путешественник Федор Конюхов, актеры Сергей Баталов, Александр Домогаров, Наталья Гвоздикова и Марина Яковлева.

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    Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан. Ранее на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

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