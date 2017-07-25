наверх
25.07.201719:15
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Еще три знаменитости попали в базу "Миротворца"

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (365)

    (обновлено: )21403
    Певец Кай Метов, певица Татьяна Овсиенко и экс-участник группы "Мираж" Роман Жуков внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за гастролей в Крыму.
    Певица Татьяна Овсиенко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Сведения о российском певце Кае Метове, бывшей вокалистке группы "Мираж" Татьяне Овсиенко и экс-участнике этой же группы Романе Жукове внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за гастролей в Крыму.

    Как отмечается на сайте, они попали в базу данных из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины" и "незаконной гастрольной деятельности" в Крыму.

    Сербский актёр, режиссёр Гойко Митич. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Соцсети: "Миротворец" – Верная Рука Гойко Митича

    Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила ей въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, певица не принимала участие в Евровидении-2017. Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, Михаил Боярский, Алена Свиридова, Юрий Куклачев, DJ Smash, всемирно известный путешественник Федор Конюхов, актеры Сергей Баталов, Александр Домогаров, Наталья Гвоздикова и Марина Яковлева.

    Читайте также: Прозрение Скрипки. Певец осудил срывы концертов в Одессе

    Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан. Ранее на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Раненный в перестрелке в Днепре ветеран АТО Эдмонд Саакян
    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре
    Алексей Якубин
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Владимир Корнилов
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Медсестра в больнице. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?