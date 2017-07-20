Дроздов рад оказаться в базе "Миротворца" вместе с друзьями

КИЕВ, 20 июл – РИА Новости Украина. Известный российский телеведущий, ученый-зоолог Николай Дроздов заявил, что для него "честь и радость" быть внесенным в базу данных украинского сайта "Миротворец", и добавил, что и в дальнейшем с удовольствием будет ездить в Крым на любые мероприятия.

Как сообщается на сайте "Миротворец", Дроздов попал в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины". В базе указывается, что он был участником фестиваля "Алые паруса Артека" в Крыму в 2017 году.

"В списке мои друзья и ровесники: (Иосиф) Кобзон, (Василий) Лановой, (Валентин) Гафт. В такой список попасть для меня — честь и радость. Люди хорошие там, правда?" — сказал Дроздов радиостанции "Говорит Москва".

"Я бывал в Крыму, ездил снимал передачу про "Тайган" — замечательный парк львов, там ещё медведи, тигры. Я очень рад, что побывал в Крыму, а в Украину в её современном состоянии я ехать не имею ни малейшего желания. Так что меня этот отказ во въезде не задевает ни с какого бока. А в Крым я ещё поеду с удовольствием, на любое мероприятие", — добавил Дроздов.

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила ей въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, певица не принимала участие в Евровидении-2017. Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, Михаил Боярский, Алена Свиридова, Юрий Куклачев, DJ Smash, всемирно известный путешественник Федор Конюхов, актеры Сергей Баталов, Александр Домогаров, Наталья Гвоздикова и Марина Яковлева.

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Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан. Ранее на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.