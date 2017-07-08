Прозрение Скрипки. Певец осудил срывы концертов в Одессе

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Скрипка: Это не патриотизм

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка неожиданно для всех резко осудил одесских активистов, срывающих концерты пророссийских певцов в Одессе, пишет "Южный курьер".

По мнению музыканта, такие действия активистов не являются актом доброй воли патриотически настроенных людей, а направлены на дестабилизацию в стране и раскол в обществе.

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"Хочу подчеркнуть, что вся эта ситуация со срывом концертов является не просто актом доброй воли патриотически настроенных людей. Мне абсолютно очевидно, что это настроенная политическая программа для дестабилизации ситуации в стране и несущей раскол в обществе", — обозначил певец.

Правда, сам Скрипка заявил, что отклоняет все предложения о концертах в России, но своих коллег по цеху, которые ездят на гастроли в РФ и Крым, не осуждает.

Напомним, Олег Скрипка — ветеран украинской рок-сцены. Его группе "Вопли Видоплясова" в этом году исполняется 31 год. "ВВ" является основателем украинского рок-н-рола и этно-рока. Группа первая в конце 80-х годов стала петь на украинском в стиле рок.

Резок на слова

Следует отметить, что Скрипка известен своими русофобскими высказываниями из-за которых не раз попадал в скандалы. Музыкант неоднократно резко высказывался в адрес русского языка и русскоговорящих украинцев.

Так, в апреле 2017 года певец предложил согнать в гетто тех, кто не может выучить украинский язык. По его мнению, такие люди имеют низкий IQ и социально опасны. "Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с недостатками, на волонтерских началах будем петь им "Владимирский централ", — заявлял Скрипка.

Такое заявление музыканта вызвало взрыв возмущения у русскоговорящих украинцев. Как отмечали пользователи сети, такие слова оскорбляют половину населения Украины, которые разговаривают на русском языке.

Позже певец извинился за свои слова, отметив, что они были вырваны из контекста. Однако на Скрипку все же подали заявление в прокуратуру за разжигание национальной вражды и ненависти.

Певец также не раз высказывался за тотальную украинизацию общества. На вопрос о том, действительно ли так важно, чтобы официант обслуживал на украинском языке посетителей, Скрипка давал однозначный ответ. "А это и есть основа! Сначала тебя не обслуживают на украинском, а потом у тебя забирают территорию. Это практически тот же процесс, только он начинается с малого, а заканчивается кровью. С этого все и начинается!" — говорил певец.

Нападки на звезд

За последние полгода одесские националисты уже не впервые срывают концерты звезд в городе. Всему виной, по их словам, "непатриотизм" звезд, их концертная деятельность в РФ и Крыму.

Как сообщалось, 8 июня 2017 года перед концертом примадонны украинской эстрады Ирины Билык в Одессе произошли столкновения между бойкотирующими выступление, полицией и охраной клуба. Противники концерта считали, что Билык не должна выступать в Украине, так как в 2015 году посещала Крым, заехав с территории России. Тогда на место конфликта также прибыли активисты некой патриотической организации "Черная сотня", которые встали на защиту певицы.

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По факту столкновений полиция открыла два уголовных производства по ч.2 ст.296 (хулиганство) и ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). По версии правоохранителей, активисты "намеренно провоцировали полицейских, которые обеспечивали охрану публичного мероприятия и посетителей концерта".

Сама певица объяснила, что позвала полицию на свой концерт из-за угрозы провокаций. Именно поэтому она обратилась к правоохранителям с просьбой поддержать ее.

А позже певица обвинила радикалов в вымогательстве денег. Последние это отрицают и называют обвинения "враньем".

28 мая в одесском клубе Ibiza должен был состояться концерт украинской певицы Светланы Лободы, но этому помешали представители патриотических организаций. За несколько дней до концерта активисты потребовали отменить выступление, но их требования проигнорировали. Вечером в день концерта они собрались под клубом, требовали остановить выступление певицы и лишить ее гражданства Украины. В ход пошли даже петарды и дымовые шашки. Кто-то применил слезоточивый газ и вспыхнула потасовка.

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В команде Лободы поведение активистов назвали провокацией и заявили, что "в любой стране, в которой воцаряется режим, гибнет в первую очередь культура". По факту инцидента полиция составила один протокол по 173 статье КУоАП — "мелкое хулиганство".

Перед этим в ноябре в Чернигове националисты предприняли аналогичную попытку. Сначала они требовали от властей отменить его из-за гастролей певицы в РФ, потом устроили так называемый "коридор позора" для зрителей, которые шли на мероприятие.

Тем временем вслед за концертом Лободы националисты пригрозили сорвать и шоу певца Ивана Дорна, которое было запланировано на 9 июня. Позже стало известно, что певец его отменил из соображений безопасности.

В то же время одесские националисты не намерены останавливаться. Активист и бывший "Правого сектора" в Одессе Сергей Стерненко даже опубликовал в сети "черный список" артистов, выступлениям которых планируют мешать.

По материалам из открытых источников интернет