Язык, Скрипка и реакция власти. Опрос политологов

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В Украине вновь заострился языковой вопрос: Киевсовет утвердил тотальную украинизацию столичных рынка рекламы и сферы обслуживания, а известный музыкант Олег Скрипка скандально высказался о "гетто для русскоязычных" и не способных выучить украинский язык.

Примечательно, что две "языковые бомбы" взорвались практически одновременно — в четверг, 20 апреля.

Решение Киевсовета и его последствия, а также высказывания Скрипки как отвлекающий маневр на пресс-конференции в РИА Новости Украина прокомментировали политические эксперты.

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Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник откровенно сказал, что очень любит Олега Скрипку как певца, много раз был на его концертах: "(Скрипка) — очень классный певец, но вообще никакущий политик".

"И конечно, его заявления о гетто не только показывают моральное состояние, в котором находится этот деятель культуры, который от "Малой Земли" Брежнева и восхваления Януковича сегодня впал в ересь радикализма…. Это означает, наверное, что есть какие-то внутренние проблемы, на хватает какого-то внутреннего стержня быть самим собой — как большинство украинских певцов", — сообщил эксперт.

Впрочем, уверен он, это также означает, что Скрипку безусловно пытаются использовать в этой ситуации — как пушечное мясо.

"Потому что наши деятели культуры, как любые деятели культуры, они как дети — наивны политически. Очень легко их настроить на любой лад. Их пытаются постоянно, безусловно, использовать. Это означает, что кто-то ему, наверное, сказал, что сегодня он должен это сказать, что таким образом он выиграет какие-то баллы, какую-то склонность праворадикального электората. Мне было бы интересно, кто ему это сказал", - заявил Бортник.

"Скрипка подставил власть"

Кроме этого, эксперт уверен: ситуация со Скрипкой показала, что, к сожалению, сегодня общество и правоохранительная система деградировали.

"Если бы эта ситуация сложилась хотя бы 10 лет назад, при Ющенко, как минимум был бы не только скандал, но наверное бы и правоохранительные органы заинтересовались. Потому что я тут Скрипку полностью поддерживаю, что действительно гетто необходимо создавать, и в демократических государствах гетто созданы — для тех людей, которые нарушают закон, для тех людей, которые разжигают межнациональную вражду, для тех, кто нарушает, например, статью 161 Уголовного кодекса Украины, и эти гетто называются тюрьмы. Те люди, которые нарушают закон, которые занимаются этими вещами, они должны находиться в этих тюрьмах. Но, к сожалению, мы видим, что правоохранительные органы никоим образом не прореагировали на эту ситуацию", — подчеркнул аналитик.

Он также прокомментировал резкое заявление главы МВД Арсена Авакова в адрес Скрипки.

"Конечно, Аваков может обижаться на Скрипку, потому что Скрипка в какой-то мере подставил украинскую власть. Которая пытается сказать, что у нас нет никаких проблем с правами человека, что мы демократическое государство, никаких нацистских и неофашистских выходок нет, а тут человек берет и рассказывает о гетто. И вся еврейская общественность начинает возмущаться. Поэтому это просто обида на то, что, наверное, Скрипка немного подставляет", — считает политолог.

Крайне важно, что ситуация со Скрипкой в какой-то мере информационно прикрыла решение Киевсовета по украинизации, заявил Бортник.

"И она отвлекает внимание. Поэтому я в этом вижу политтехнологический умысел, при котором, к сожалению, самого Скрипку используют. Жизнь доказала, что ты можешь быть гениальным боксером, гениальным певцом, но, пожалуйста, не занимайся политикой. Потому что ты приходишь сюда с большим будущим, а уходишь с ужасным прошлым. Это нам и показал Скрипка", — подытожил эксперт.

Нужен постоянный конфликт

С Бортником согласился политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, по мнению которого заявлениями Скрипки "перебивали осадочек" от решения Киевсовета.

"Что осталось? Осталось ввести должность шпрехенфюреров, которые будут ходить и метать мелочь в кассиров и продавцов, не разговаривающих на украинском языке. Благо, писательницы-графоманки тут в помощь пригодятся", - отметил эксперт.

Это тот случай, когда агрессивное меньшинство, десятипроцентное, навязывает свою позицию 90% пассивного большинства, уверен он.

"Увы, но это так. С другой стороны, как все это мне представляется, оно уже выходит на такую стадию абсурда, что маятник неизбежно пойдет в обратную сторону. Я не раз говорил представителям тех, кто числит себя большими патриотами: "Ребята, вы о дне завтрашнем хотя бы задумываетесь? Потому что рано или поздно то что, вы делаете, просто девальвирует те ценности, которые вы декларируете". Расплата, как минимум политическая, за это будет неизбежной", - сказал Золотарев.

Ответил политолог также на вопрос, для чего все это делается.

"Очевидно, что у власти сегодня — весьма сомнительная легитимность. И ей необходимо поддерживать этот конфликт любой ценой. Что там Дорн сказал, Карина Плай спела две песни на русском языке… То есть постоянно необходимо поддерживать градус конфликта. Ибо если этот градус конфликта не будет поддерживаться, станет ясно, что наши короли — абсолютно голые. И в сухом остатке это ни что иное, как банда мародеров, пришедшая на крови к власти, которая превратилась, по сути, в ликвидационную комиссию государства Украина", — резюмировал Золотарев.

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Правовых последствий решения Киевсовета об украинизации, если его действительно примут, не будет никаких, заявила директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

"Потому что вопросы языка регулируются исключительно законами и Конституцией. Поэтому Киевсовет сам себя ставит в такую ситуацию, когда он собирается принять решение, которое не будет выполняться по 2 причинам. Во-первых, никто не может проконтролировать его выполнение. Во-вторых, решение противоречит действующему законодательству. Поэтому мы сами загоняем себя в глухой угол, из которого потом нельзя будет выйти", - сказала эксперт.

Упомянула она и о политическом моменте использования языкового вопроса.

"Это говорит о том, что других аргументов больше не осталось. Больше не на чем этот постмайданный электорат цементировать, он разваливается на глазах, и это уже предпоследнее коммуникационное прибежище — языковой вопрос…. Меня не тронуло ни заявление Скрипки, ни заявление Ницой, которая называет себя детской писательницей. (Не трогают) факельные шествия (националистов). Они рассчитаны на то, что мы начинаем их обсуждать и придавать им значимость. Это вещи, которые нужно игнорировать или добивать их в суде", - заявила Дьяченко.