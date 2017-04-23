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    "Вот что звонок животворящий от министра МВД делает": соцсети об извинениях Скрипки за слова о гетто

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    Языковая зачистка. Табу на русский (98)

    (обновлено: )122
    Олег Скрипка и скандал с украинским языком получил внезапное продолжение и озвучку. А все благодаря разговору певца с пранкером Лексусом, назвавшимся главой МВД. Как же отреагировали на такое событие сами украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
    Олег Скрипка. Архивное фото
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Скандальная эпопея о национальном языке от известного музыканта Олега Скрипки ознаменовалась новой главой: певец извинился за свои слова об организации гетто для незнающих украинский язык. Он заявил, что эти слова были вырваны из контекста. Однако на Скрипку все же подали заявление в прокуратуру за разжигание национальной вражды и ненависти. 

    К тому же в сети появилась запись разговора Скрипки с Андреем Столяровым (пранкер Лексус), который назвался Арсеном Аваковым. Однако по версии самого певца, у него изначально закрались подозрения в том, что Аваков был не настоящим, поэтому Скрипка записал свой разговор с ним на диктофон.  

    В соцсетях и сам языковой вопрос, и новый разговор певца с пранкерами не покидает основные позиции в топе самых обсуждаемых тем: " Вот что звонок животворящий от министра МВД делает!", " За всю историю Украины лучшим навязывателем украинского языка русскоязычным гражданам был Янукович. Во-первых, он навязал ее сам себе (!), Во-вторых — даже Азарова (!!!) заставил нем разговаривать", — вспоминают в сетях и такое…  

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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