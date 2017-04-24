Не томи мне душу, скрипка, не тревожь патриотизм

Василий Стоякин, обозреватель

Инициативы Скрипки и Ницой понятны — будучи новообращенными (Скрипка приехал из России, а Ницой недавно совершила каминг-аут, рассказав в FB о том, как она хотела в детстве стать русской), они значительно более радикальны, чем те, кто сталкивался с такими идеями с детства.

Между тем, само выступление и реакция на него наверняка имеют и политическую составляющую.

Идеологическое обеспечение законодательства

Сейчас в Раде лежит уже прошедший первое чтение законопроект об образовании, которым предполагается ликвидация образования на родных языках национальных меньшинств. Чисто для защиты их прав, как вы понимаете — им же потом тяжело будет поступать в ВУЗы (то, что, не зная предметы, которые изучал на неродном языке, поступать гораздо тяжелее, нашим депутатам не понять).

Кстати, формально при этом можно оправдаться и перед Европой — ведь изучение языков национальных меньшинств не запрещается… А то, что дети, в результате, учат четыре языка (родной, государственный и два иностранных) и не знают ни один из них, так это к делу не относится.

Между прочим, Ницой, которая входит в какой-то из общественных советов, тоже не возражает против изучения родного языка представителями национальных меньшинств, не допуская только получения на нем образования. Так что те, кто полагает ее простым клоуном, несколько ошибаются.

Кроме того, в Раде лежит несколько проектов закона о государственном языке, предполагающих вытеснение языков меньшинств из публичной сферы. Они, правда, столь грубо нарушают ту же Европейскую хартию региональных и миноритарных языков, что предстать "европейцами" уже не получится. Однако, насколько можно понять, наши депутаты особенно по этому поводу не переживают — ведь примерно такое же законодательство действует в государствах Прибалтики, которые давно уже вошли в состав ЕС.

Забавно, что еще каких-то пять лет в Раде националисты спокойно себе регистрировали перевод федерального закона РФ о государственном языке, мотивируя этим, что москали еще хуже. Правда, они игнорировали тот факт, что российский закон относится только к федеральным органам власти и СМИ, в то время как в субъектах федерации действуют собственные языковые законы. Кончилось это тем, что в составе РФ появился регион, где официальным языком является украинский.

Тонкий намек на толстые обстоятельства

Конечно, с русскоязычными патриотами нехорошо получилось. Ну как, нехорошо? Скрипка, в конце концов, столкнулся с клоном (ли?— непонятно) вполне русскоязычного министра внутренних дел, и вынужден был извиниться. Министру в гетто не хочется…

Между тем, логика во всем этом есть. Такого рода инвективы адресованы, на самом деле, отнюдь не "ватникам" и "колорадам". Нет, адресованы они тем, кто стоял на майдане "не со "Свободой" и воевал в "Азове" "не вместе с Билецким". Именно из них сейчас будут делать врагов.

Зачем враги? Затем, что привычные схемы разделения общества уже не работают, и все труднее оправдывать провалы власти.

Трудно валить на Путина и "донецких сепаратистов" — с ними уже три года воюют и 100500миллионов раз их победили.

Трудно валить на "ватников" и "колорадов" — они безнадежно проиграли.

Все труднее валить на олигархов и коррупционеров — успехи в уничтожении тех и других налицо. В смысле — все видят, как растет благосостояние борцов с коррупцией. Они даже впадают в истерику, когда им предлагают задекларировать доходы…

Памятники Ленину уже все снесли.

Остается начать пинать "патриотов", оказавшихся недостаточно патриотичными, чтобы забыть родной язык.

Злорадство, конечно, глубоко нехристианское чувство, но хочется пожелать скрипкам и ницоям успеха. Все же за свои деяния надо отвечать.

Российский след

Удивило то, что реакция на заявления Скрипки возникла вдруг, только сейчас и в условно пророссийском сегменте социальных сетей. Между тем, с точно такими же заявлениями он выступал, например, в декабре прошлого года. Легко поверить, что кампанию кто-то подтолкнул?

В Москве отлично помнят, что "русская весна" началась именно с попытки Рады отменить языковое законодательство. И надеются на повторение эффекта 2014 года (на чем базируется эта надежда, я не знаю).

Никаких целей собственно в Украине у России нет. Но в Москве верят, что, в случае дестабилизации ситуации в Украине, удастся:

— опять привлечь внимание российской общественности к Украине. Между тем, украинская тематика российскому обществу уже изрядно надоела, а украинский опыт, как показали недавние акции протеста, никого и ничему не учит. В общем, российское общество надо срочно отвлечь;

— показать Европе и США неэффективность, и даже авторитаризм украинской власти. Зачем эту нужно я не знаю — то и другое показывают уже три года, но ЕС и США только удостоверяются в авторитаризме и агрессивности России…

P.S.: Анекдот: Украинские ученые установили, что Пушкин был украинофобом. В черновике своего стихотворения "Пророк" он, по их версии, написал так: "и вырвал грешный мой язык, чтобы он мовой не балакал".