Привет Скрипке из одесского "гетто": в городе стартовал флешмоб

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Жители Одессы запустили флешмоб, который является ответом музыканту, лидеру группы "Вопли Видоплясова" Олегу Скрипке на его высказывание о "гетто": одесситы фотографируются со слоганом "Я говорю на русском" на фоне музыкального инструмента — обмотанной колючей проволокой скрипки.

Ранее Скрипка предложил создать гетто для тех, кто не может выучить украинский, потому что они "имеют низкий IQ". Глава МВД Арсен Аваков, чаще выступающий по-русски, назвал это предложение омерзительным.

"Так горожане передают своеобразный привет Олегу Скрипке из одесского "гетто", — пишет местное издание "Таймер".

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"Из "гетто" — с любовью", "Привет из "гетто", — гласят подписи под фотографиями одесситов с хештегом #яговорюнарусском в Facebook.

Участники акции полагают, что политика запрета на все русскоязычное лишь усилит конфронтацию в обществе.

Пранкеры позвонили Скрипке от имени Авакова, и в разговоре с ними музыкант извинился за свои слова. Артист позже прокомментировал разговор с пранкерами в Facebook. Он заявил, что речь "Авакова" вызвала у него подозрения, но он продолжил общаться "с должным уважением", при этом записав часть разговора на диктофон. По словам музыканта, розыгрыш организовали те, кто намерен "не дать украинскому языку занимать достойное место в Украине". В своей записи Скрипка еще раз принес извинения за высказывание о гетто.