Это не патриотизм: Скрипка раскритиковал активистов, срывающих концерты в Одессе

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка раскритиковал одесских активистов, срывающих концерты "неугодных" певцов в Одессе, пишет "Южный курьер".

По мнению исполнителя, срывы концертов не являются "актом доброй воли патриотически настроенных людей". Скрипка убежден, что действия активистов направлены на дестабилизацию в стране и раскол в обществе.

В то же время украинский артист заявил, что он отклоняет все предложения о концертах в России. Однако своих коллег по цеху, которые ездят на гастроли в РФ и Крым не осуждает.

Ранее Скрипка предложил создать гетто для тех, кто не может выучить украинский, потому что они "имеют низкий IQ". Глава МВД Арсен Аваков, чаще выступающий по-русски, назвал это предложение омерзительным. Позже Скрипка извинился за свои слова об организации гетто для незнающих украинский язык. Он заявил, что эти слова были вырваны из контекста.