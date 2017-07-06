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    Культура

    Это не патриотизм: Скрипка раскритиковал активистов, срывающих концерты в Одессе

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (344)

    (обновлено: )14050
    Как отметил певец Олег Скрипка, действия активистов направлены на дестабилизацию в стране и раскол в обществе. По его мнению, срывы концертов не являются "актом доброй воли патриотически настроенных людей"
    Олег Скрипка
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка раскритиковал одесских активистов, срывающих концерты "неугодных" певцов в Одессе, пишет "Южный курьер".

    Олег Скрипка. Архивное фото
    УНИАН
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    По мнению исполнителя, срывы концертов не являются "актом доброй воли патриотически настроенных людей". Скрипка убежден, что действия активистов направлены на дестабилизацию в стране и раскол в обществе.

    В то же время украинский артист заявил, что он отклоняет все предложения о концертах в России. Однако своих коллег по цеху, которые ездят на гастроли в РФ и Крым не осуждает.

    Ранее Скрипка предложил создать гетто для тех, кто не может выучить украинский, потому что они "имеют низкий IQ". Глава МВД Арсен Аваков, чаще выступающий по-русски, назвал это предложение омерзительным. Позже Скрипка извинился за свои слова об организации гетто для незнающих украинский язык. Он заявил, что эти слова были вырваны из контекста.

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