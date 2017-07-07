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    Культура

    Отец шоумена Ивана Урганта попал в базу данных "Миротворца"

    (обновлено: )14402
    Как сообщается на сайте "Миротворец", Андрей Ургант попал в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины" и "незаконную гастрольную деятельность" в Крыму.
    Иван Ургант
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 июл – РИА Новости Украина. Сведения о российском актере и телеведущем, отце популярного шоумена Ивана Урганта Андрее Урганте внесены в базу данных сайта "Миротворец" из-за гастролей в Крыму.

    Как сообщается на сайте "Миротворец", Ургант попал в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины" и "незаконную гастрольную деятельность" в Крыму.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Андрей Ургант

    Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой, после чего Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, в итоге певица не примет участие в Евровидении-2017. Также в базу данных сайта внесены российские артисты Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, рэпер Баста, путешественник Федор Конюхов и многие другие.

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    Сайт "Миротворец" известен публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". 

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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