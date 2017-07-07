Нацполиция открыла дело против "Миротворца"

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Киеве по поручению прокуратуры города Киева расследует уголовное производство по факту публикации на сайте "Миротворец" списков журналистов, которые якобы аккредитованные в самопровозглашенных республиках ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"С целью объективного расследования и принятия неотложных мер реагирования полиция просит представителей СМИ, чьи фамилии и контактные данные размещены на страницах вышеупомянутого сайта и которые вследствие этого получили или испытывают препятствование их законной профессиональной деятельности, обратиться в следственное управление ГУНП в Киеве для дачи показаний в качестве свидетелей по поводу указанных фактов", — информирует полиция.

Напомним, ранее "Миротворец" опубликовал новый список журналистов, получавших аккредитацию в самопровозаглшенной ДНР.

"Миротворец" уже публиковал списки журналистов, работающих на территории ДНР, с указанием их персональных данных. Были опубликованы имена 5 тысяч представителей СМИ. Журналисты заявили, что шокированы фактом обнародования своих персональных данных. Они сообщили, что им начали звонить и отправлять письма с угрозами. На данный момент работа сайта, который предлагалось закрыть, возобновлена в полном объеме.

В МВД заявили, что ведомство не имеет отношения к сайту "Миротворец", на котором изначально появились данные журналистов. Скандал докатился до Верховной Рады и президента, а также европейских институтов. Прокуратура, в свою очередь, открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 171 УК Украины ("Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов").

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