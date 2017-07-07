наверх
07.07.201715:07
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Нацполиция открыла дело против "Миротворца"

    (обновлено: )22710
    В Нацполиции попросили представителей СМИ, чьи фамилии и контактные данные размещены на страницах "Миротворца", обратиться в следственное управление ГУНП в Киеве для дачи показаний в качестве свидетелей.
    Сайт Миротворец
    Скриншот сайта "Миротворец"

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Киеве по поручению прокуратуры города Киева расследует уголовное производство по факту публикации на сайте "Миротворец" списков журналистов, которые якобы аккредитованные в самопровозглашенных республиках ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба Нацполиции.

    Артист Юрий Куклачев
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Чингачгук, Куклачев, "Иванушки" и прочие лица "чистилища" "Миротворца"

    "С целью объективного расследования и принятия неотложных мер реагирования полиция просит представителей СМИ, чьи фамилии и контактные данные размещены на страницах вышеупомянутого сайта и которые вследствие этого получили или испытывают препятствование их законной профессиональной деятельности, обратиться в следственное управление ГУНП в Киеве для дачи показаний в качестве свидетелей по поводу указанных фактов", — информирует полиция.

    Напомним, ранее "Миротворец" опубликовал новый список журналистов, получавших аккредитацию в самопровозаглшенной ДНР.

    "Миротворец" уже публиковал списки журналистов, работающих на территории ДНР, с указанием их персональных данных. Были опубликованы имена 5 тысяч представителей СМИ. Журналисты заявили, что шокированы фактом обнародования своих персональных данных. Они сообщили, что им начали звонить и отправлять письма с угрозами. На данный момент работа сайта, который предлагалось закрыть, возобновлена в полном объеме.

    В МВД заявили, что ведомство не имеет отношения к сайту "Миротворец", на котором изначально появились данные журналистов. Скандал докатился до Верховной Рады и президента, а также европейских институтов. Прокуратура, в свою очередь, открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 171 УК Украины ("Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов").

    Читайте также: Наследие евроинтеграции. Закрытие сайта "Миротворец" отменяется?

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Протесты в Гамбурге против саммита G20
    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге
    Саммит G20 в Гамбурге
    Первая встреча Путина и Трампа
    Нардеп Олесь Довгий
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора
    Акция "Стоп Бандера" в Варшаве. Архивное фото
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор