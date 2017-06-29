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    Из-за недопуска Самойловой на Евровидение Украину оштрафуют на 200 тыс евро

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    По словам главы Национальной общественной телерадиокомпании Зураба Аласании, рассматривался также вариант отстранить Украину от участия в будущих конкурсах на год или больше, но решили, что это - слишком жесткое наказание и следует ограничиться денежным.
    Евровидение-2017. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Глава Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил телеканалу "112 Украина", что письмо с сообщением о том, что на Украину будут наложены санкции в связи с недопуском на Евровидение российской певицы Юлии Самойловой, получил утром.

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    "Очень длинное письмо, указанные нарушения незначительные, единственное значительное в отношении недопуска Самойловой", — сказал он, отметив, что пока неизвестно, выпустил ли уже официальное заявление "Европейский вещательный союз".

    По словам Аласании, рассматривался также вариант отстранить Украину от участия в будущих конкурсах на год или больше, однако решили, что это — слишком жесткое наказание и следует ограничиться денежным: "Сумма штрафа может составить до 200 тыс. евро, которые будет обязана выплатить Национальная общественная телерадиокомпания".

    Аласания рассказал, что на обжалование решения есть 20 суток и процесс уже начался. "Будем обжаловать решение в Наблюдательном совете Евровидения, хотя есть ощущение, что это ни к чему не приведет. Собственно, окончательное решение ими принято", — сказал Аласания. 

    По словам председателя НОТУ, "Европейский вещательный союз" не хочет терять Россию. "Поэтому, насколько известно, решили все обнулить: а именно, Россию также оштрафуют за то, что они, вопреки взятым обязательствам, предложили к участию в конкурсе певицу, которая нарушила Закон Украины. И все — после этого предложат начать с чистого листа", — сказал Зураб Аласания.

    Он также подчеркнул, что если принять во внимание недофинансирование Общественного вещателя Кабмином на 300 млн грн, также, 15 млн евро, которые заморожены в Швейцарском банке, как долг за Евроньюз (процесс длится с 2010 года). Кроме того, иск, который готовит Россия, в связи с недопуском Самойловой, наложенные денежные санкции могут стать неподъемной ношей для Общественной телерадиокомпании. 

    Напомним, представлять Россию на Евровидении должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и не сочли возможным транслировать конкурс.

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