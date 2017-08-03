Народный артист Украины попал в базу "Миротворца"

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Известный советский и российский поэт-песенник, а также народный артист Украины (2013) и народный артист России (2003) Илья Резник попал в базу данных сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

Как сообщается на сайте, Резник внесен в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины", "участие в пропагандистских мероприятиях" в Крыму, "отрицание российской агрессии".

psb4ukr.org Данные Ильи Резника в базе "Миротворца"

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, Михаил Боярский, Алена Свиридова, Юрий Куклачев, DJ Smash, всемирно известный путешественник Федор Конюхов и другие.

Читайте также: Чингачгук, Куклачев, "Иванушки" и прочие лица "чистилища" "Миротворца"

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, названных "изменниками родины". Ранее на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.