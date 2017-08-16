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    Культура

    Смерть актрисы Веры Глаголевой: стали известны подробности

    (обновлено: )107215
    Актриса умерла в немецкой клинике под Баден-Баденом. В настоящее время идет оформление документов для для репатриации тела в Россию. О дате и месте прощания пока ничего не известно.
    Актриса Вера Глаголева
    kino-teatr.ru

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Актриса Вера Глаголева скончалась в германской клинике, сейчас оформляются документы для репатриации тела в РФ, сообщила в среду РИА Новости продюсер ее фильмов Наталья Иванова.

    kino-teatr.ru
    Актриса Вера Глаголева

    Ранее в среду актриса Лариса Гузеева сообщила РИА Новости, что Глаголева скончалась на 62-м году жизни.

    "Вера скончалась в клинике под Баден-Баденом, я виделась с ней буквально неделю назад. Сейчас оформляются документы для репатриации тела в Россию. Вопрос о том, где будет прощание и похороны, будет известен позже", — сказала Иванова.

    Как сообщил СМИ источник, близкий к семье Глаголевой, у актрисы было онкологическое заболевание.

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    Вера Глаголева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года. Глаголева снялась в таких картинах, как "В четверг и больше никогда", "Не стреляйте в белых лебедей", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша", "Выйти замуж за капитана". Выступала в качестве сценариста и продюсера, как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов.

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