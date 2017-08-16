Умерла актриса Вера Глаголева

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Народная артистка России Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни, сообщила РИА Новости подруга артистки, актриса Лариса Гузеева.

"Да, она умерла", — сказала Гузеева.

Вера Глаголева – советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года. Впервые дебютировала в фильме "На край света…" Родиона Нахапетова, который впоследствии стал ее мужем. Брак закончился разводом после отъезда режиссера в США. Актриса была замужем вторым браком за бизнесменом Кириллом Шубским.

Глаголева снялась в таких картинах, как "В четверг и больше никогда", "Не стреляйте в белых лебедей", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша", "Выйти замуж за капитана". Выступала в качестве сценариста и продюсера, как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов. В 2011-2014 гг. руководила одной из мастерских Театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания "Останкино" (МИТРО). С 2011 года народная артистка России, обладательница множества призов российских и зарубежных кинофестивалей.

Дочери: Анна Нахапетова – балерина Большого театра, Мария Нахапетова – специалист по компьютерной графике, Настасья Шубская – актриса, модель. В начале июля Шубская вышла замуж за российского хоккеиста, капитана хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.

Ранее в среду сообщалось, что советская и российская актриса театра и кино Кира Головко, которая прослужила в МХТ имени Чехова около 80 лет, скончалась на сотом году жизни; она будет похоронена на Новодевичьем кладбище 18 август.

Также сообщалось о смерти молодой актрисы театра "Сатирикон" Полины Шаниной.