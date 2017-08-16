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    Культура

    Умерла актриса Вера Глаголева

    (обновлено: )82917
    Вера Глаголева родилась 31 января 1956 года в Москве. В 1974 году, вскоре после окончания школы, Вера Глаголева была утверждена на главную роль в картине режиссера Родиона Нахапетова "На край света".
    Вера Глаголева
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    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Народная артистка России Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни, сообщила РИА Новости подруга артистки, актриса Лариса Гузеева.

    "Да, она умерла", — сказала Гузеева.

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    Актриса Вера Глаголева

    Вера Глаголева – советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года. Впервые дебютировала в фильме "На край света…" Родиона Нахапетова, который впоследствии стал ее мужем. Брак закончился разводом после отъезда режиссера в США. Актриса была замужем вторым браком за бизнесменом Кириллом Шубским.

    Актриса Вера Глаголева на съемках фильма Искренне ваш
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    Вера Глаголева. Справка

    Глаголева снялась в таких картинах, как "В четверг и больше никогда", "Не стреляйте в белых лебедей", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша", "Выйти замуж за капитана". Выступала в качестве сценариста и продюсера, как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов. В 2011-2014 гг. руководила одной из мастерских Театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания "Останкино" (МИТРО). С 2011 года народная артистка России, обладательница множества призов российских и зарубежных кинофестивалей.

    Дочери: Анна Нахапетова – балерина Большого театра, Мария Нахапетова – специалист по компьютерной графике, Настасья Шубская – актриса, модель. В начале июля Шубская вышла замуж за российского хоккеиста, капитана хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.

    Ранее в среду сообщалось, что советская и российская актриса театра и кино Кира Головко, которая прослужила в МХТ имени Чехова около 80 лет, скончалась на сотом году жизни; она будет похоронена на Новодевичьем кладбище 18 август.

    Также сообщалось о смерти молодой актрисы театра "Сатирикон" Полины Шаниной.

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