Вера Глаголева. Справка

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. В среду, 16 августа, умерла народная артистка России Вера Глаголева, сообщила РИА Новости подруга артистки, актриса Лариса Гузеева.

Ниже приводится биографическая справка.

Российская актриса и режиссер Вера Витальевна Глаголева родилась 31 января 1956 года в Москве.

В юности увлекалась стрельбой из лука, стала мастером спорта и выступала за юношескую сборную столицы.

В 1974 году, вскоре после окончания школы, Вера Глаголева была утверждена на главную роль в картине режиссера Родиона Нахапетова "На край света" (1975). Фильм получил приз на кинофестивале в Любляне.

Вскоре Вера Глаголева вышла замуж за Нахапетова и снялась еще в нескольких картинах своего мужа: "Враги" (1977), "Не стреляйте в белых лебедей" (1980), "О тебе" (1981) "Идущий следом" (1984), "Зонтик для новобрачных" (1986).

РИА Новости | Перейти в фотобанк Режиссер и актриса Вера Глаголева на церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля

Также актриса снималась и у других режиссеров: в фильмах "В четверг и больше никогда" (1977) Анатолия Эфроса, "Звездопад" (1981) Игоря Таланкина, "Торпедоносцы" (1983) Семена Арановича, "Прости нас, первая любовь" (1984) Михаила Якжена, "Искренне Ваш" (1985) Аллы Суриковой, "Эти… три верные карты…" (1988) Александра Орлова и др.

За главную роль в фильме "Выйти замуж за капитана" (1985) Виталия Мельникова Глаголева получила звание "Лучшей актрисы 1986 года" по результатам опроса журнала "Советский экран".

В 1990-х годах актриса сыграла главные роли в фильмах "Исполнитель приговора" (1992), "Устрицы из Лозанны" (1992), "Ночь вопросов…" (1993), "Я сама" (1993), "Женщин обижать не рекомендуется" (1999), сериале "Зал ожидания" (1998).

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Среди ее ролей 2000-х годов – главные роли в картинах "Другая женщина, другой мужчина" (2003), "С ног на голову" (2003), сериалах "Маросейка, 12" (2000), "Наследницы" (2001, 2005), "Женщина желает знать…" (2008).

В 1990 году Вера Глаголева дебютировала как режиссер с фильмом "Сломанный свет", где сыграла главную роль. Затем она сняла картины "Заказ" (2005), "Чертово колесо" (2006). Четвертая режиссерская работа Веры Глаголевой – драма "Одна война" (2009) еще до выхода в прокат завоевала более десятка кинопремий.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Актриса, исполнительница роли Кати в фильме "Искренне ваш" Вера Глаголева

В 2012 году в сотрудничестве с Александром Фраскевичем-Лайе она сняла мелодраму "Случайные знакомые".

Последняя картина Веры Глаголевой "Две женщины" (2014) по пьесе Ивана Тургенева "Месяц в деревне" снималась в имении композитора Михаила Глинки Новоспасское Смоленской области. Помимо российских актеров Анны Астраханцевой, Ларисы Малеванной, Александра Балуева, в фильме снимались француженка Сильви Тестю, немец Бернд Мосс и известный актер мирового кино, британец Рэйф Файнс.

В конце 1990-х – начале 2000-х годов Вера Глаголева была занята в театральных проектах. В театре Антона Чехова она играла в постановке "Поза эмигранта" (1998), в антрепризе "Мосфильм-ТВ" – в спектакле "Русская рулетка" (1999), в Театре под руководством Олега Табакова – в постановке "Под небом голубым" (2006).

В 2011 году Вере Глаголевой было присвоено звание народной артистки РФ.

Творчество Глаголевой было отмечено призами ряда кинофестивалей: МКФ Pacific meridian во Владивостоке (2005), МКФ в Каире (2009), КФ "Окно в Европу" в Выборге (2009), КФ "Московская премьера" (2009), КФ "Амурская осень" и др.

Вера Глаголева была замужем за бизнесменом Кириллом Шубским. Ее первый брак с Родионом Нахапетовым закончился разводом после отъезда режиссера в США. У Веры Глаголевой остались три дочери – Мария, Анна и Анастасия.

16 августа 2017 года стало известно, что Вера Глаголева скончалась.