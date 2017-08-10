Участник популярного шоу попал в базу "Миротворца"

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Участник популярных шоу "Голос країни" и "Х-фактор" 24-летний луганчанин Владислав Белик попал в базу сайта "Миротворец".

"Сознательное нарушение государственной границы Украины. Активно гастролирует во временно оккупированном Россией Крыму", — сообщает "Миротворец" причину попадания певца в чистилище.

Ранее сообщалось, что члены немецкой группы Scooter попали в базу данных известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, Михаил Боярский, Алена Свиридова, Юрий Куклачев, DJ Smash, всемирно известный путешественник Федор Конюхов и другие.

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Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, названных "изменниками родины". Ранее на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.