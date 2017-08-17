"Мракобесы". Кобзон раскритиковал "Миротворец" за пост о Глаголевой

КИЕВ, 17 авг – РИА Новости Украина. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, народный артист России Иосиф Кобзон назвал мракобесами и негодяями представителей сайта "Миротворец" за пост в Facebook, который касался смерти актрисы Веры Глаголевой.

"Мракобесы, негодяи, которые издеваются надо всем, над чем можно поиздеваться. Над этим издеваться грешно, они ведь православные. Нельзя издеваться над памятью. Но, тем не менее, нельзя обращать внимания: они захлебываются в своем гневе, это зомбированный народ, ничего не соображающий", — сказал Кобзон РИА Новости.

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Народная артистка России, кинорежиссер, сценарист и продюсер Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни. Муж актрисы Кирилл Шубский ранее сообщил, что актриса ушла из жизни после долгой болезни. Представители "Миротворца" написали в своем сообщении, что Глаголева поддерживала "агрессию России против Украины" и, посетив Крым, "нарушила" государственную границу, связав ее болезнь с этими фактами.