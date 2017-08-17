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    Культура

    "Мракобесы". Кобзон раскритиковал "Миротворец" за пост о Глаголевой

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (384)

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    По мнению народного артиста России, представители "Миротворца" "издеваются надо всем, над чем можно поиздеваться". Он также добавил, что нельзя издеваться над памятью.
    Артист, депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 авг – РИА Новости Украина. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, народный артист России Иосиф Кобзон назвал мракобесами и негодяями представителей сайта "Миротворец" за пост в Facebook, который касался смерти актрисы Веры Глаголевой.

    Актриса Вера Глаголева на съемках фильма Искренне ваш
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вера Глаголева. Справка

    "Мракобесы, негодяи, которые издеваются надо всем, над чем можно поиздеваться. Над этим издеваться грешно, они ведь православные. Нельзя издеваться над памятью. Но, тем не менее, нельзя обращать внимания: они захлебываются в своем гневе, это зомбированный народ, ничего не соображающий", — сказал Кобзон РИА Новости.

    Смотрите также: Вера Глаголева. Кадры из жизни

    Народная артистка России, кинорежиссер, сценарист и продюсер Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни. Муж актрисы Кирилл Шубский ранее сообщил, что актриса ушла из жизни после долгой болезни. Представители "Миротворца" написали в своем сообщении, что Глаголева поддерживала "агрессию России против Украины" и, посетив Крым, "нарушила" государственную границу, связав ее болезнь с этими фактами.

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