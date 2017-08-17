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    Культура

    Названа дата прощания с актрисой Верой Глаголевой

    (обновлено: )6
    В Союзе кинематографистов России сообщили, что церемония прощания с Верой Глаголевой состоится 19 августа в 11.00, однако вопрос о том, где похоронят актрису, пока остается открытым.
    Вера Глаголева
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Прощание с актрисой Верой Глаголевой состоится 19 августа в Центральном доме кино, сообщил РИА Новости зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Алексеем Баталовым в Москве

    "Начало церемонии прощания в 11.00. Что касается того, когда будет похоронена Глаголева, это будет решаться завтра", — сказал Лаврентьев.

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    В среду актриса Лариса Гузеева сообщила, что Глаголева скончалась на 62-м году жизни.

    Вера Глаголева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года. Глаголева снялась в таких картинах, как "В четверг и больше никогда", "Не стреляйте в белых лебедей", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша", "Выйти замуж за капитана". Выступала в качестве сценариста и продюсера, как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов.

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