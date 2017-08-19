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    В Киеве обнаружили авто с мертвой женщиной

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    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (586)

    (обновлено: )67901
    Девушка была 1985 года рождения. Полицейские изучают местность на предмет камер видеонаблюдения. На месте обнаружения автомобиля работает следственно-оперативная группа.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. В Шевченковском районе Киева в автомобиле на улице Дегтяревской обнаружили мертвую женщину. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

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    Личность умершей установлена ​​- это киевлянка, 1985 года рождения. На месте обнаружения автомобиля работает следственно-оперативная группа, которая осуществляет осмотр, устанавливает возможных свидетелей и очевидцев.

    Полицейские осматривают прилегающую территорию на предмет наличия камер видеонаблюдения. Материалы о происшествии должным образом зарегистрированы.

    Напомним, в селе Стужица в Закарпатской области был убит местный житель. Инцидент произошел 19 августа. Его застрелили в автомобиле.

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