В Киеве обнаружили авто с мертвой женщиной

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. В Шевченковском районе Киева в автомобиле на улице Дегтяревской обнаружили мертвую женщину. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

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Личность умершей установлена ​​- это киевлянка, 1985 года рождения. На месте обнаружения автомобиля работает следственно-оперативная группа, которая осуществляет осмотр, устанавливает возможных свидетелей и очевидцев.

Полицейские осматривают прилегающую территорию на предмет наличия камер видеонаблюдения. Материалы о происшествии должным образом зарегистрированы.

Напомним, в селе Стужица в Закарпатской области был убит местный житель. Инцидент произошел 19 августа. Его застрелили в автомобиле.