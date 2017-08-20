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    Полиция подозревает телеканал "Интер" в финансировании терроризма

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    Свой-чужой. Культурная война в Украине (388)

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    По информации полиции, следствие в отношении телеканала "Интер" ведется уже два месяца. В Единый реестр досудебных расследований производство было внесено по признакам нарушения статей Криминального кодекса о подделке документов и финансировании терроризма.
    Телеканал Интер. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 авг – РИА Новости Украина. Главное следственное управление Национальной полиции проводит досудебное расследование по делу телеканала "Интер", связанному с финансированием терроризма, сообщает издание "Апостроф"со ссылкой на письмо полиции.

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    Смотрите также: Поджог "Интера". Телеканал опубликовал видео с подозреваемыми

    В сообщении сказано, что следствие ведется уже два месяца. В Единый реестр досудебных расследований производство было внесено по признакам нарушения статей Криминального кодекса о подделке документов (ст. 358, ч.1) и финансировании терроризма (ст. 258-5, ч.3).

    "В июне 2017 года Генеральная прокуратура Украины определила подследственность криминального производства Главному следственному управлению Национальной полиции. Расследование в указанном производстве, которое поручено следователям управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции, ведется по факту возможного финансирования терроризма путем перечисления значительной суммы денежных средств в качестве оплаты за приобретение части акций ЧАО "Телеканал Интер" в пользу субъекта хозяйствования из Российской Федерации. Перечисление средств было осуществлено через одну из оффшорных компаний, к деятельности которой могут быть причастны украинские чиновники", — говорится в письме полиции.

    Апостроф
    Письмо Нацполиции по поводу производства в отношении телеканала "Интер"

    Также в сообщении указано, что идет расследование и других эпизодов возможной противозаконной деятельности должностных лиц указанной медиагруппы.

    В Киеве 4 сентября загорелось одно из зданий, в котором расположен телеканал "Интер". Представители телеканала заявили, что это был поджог. Огонь удалось потушить, вещание "Интера" продолжается. Руководство телеканала сочло этот инцидент давлением. Глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил "Интер" в "провоцировании" нападения на свой офис, были задержаны подозреваемые, одна позже их отпустили.

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