Кровавое нападение в Сургуте. На месте ликвидации преступника

Один из семи пострадавших в Сургуте после нападения местного жителя находится в крайне тяжелом состоянии, заявила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

Следователи проверяют информацию о психическом расстройстве нападавшего. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате происшествия пострадали семь человек, в больнице Сургута находятся шестеро из них.

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"Один в крайне тяжелом состоянии. За его жизнь врачи борются специальными методами. Три пациента в тяжелом, остальные — в состоянии средней тяжести. Еще один из пострадавших уже дома", — рассказала губернатор Югры журналистам.

Ранее глава региона провела в Сургуте координационное совещание по обеспечению правопорядка с участием представителей правоохранительных органов и системы здравоохранения. По итогам заседания она подчеркнула, что обстановка в городе в настоящее время оценивается как стабильная.