В понедельник землян ждет уникальное полное затмение Солнца

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. В понедельник, 21 августа, земляне увидят полное солнечное затмение, которое может повлечь множество изменений в поведении людей и стихий.

Как сообщает "Telegraf", затмение 21 августа 2017 года станет действительно уникальным, так как будет длиться 1,5 часа. Полную фазу затмения можно наблюдать всего несколько минут.

По данным экспертов, солнечное затмение начнется 21 августа в 21.26 по киевскому времени. Лучше всего его будет видно дителям США. Также оно станет первым солнечным затмением со времен основания США, полную фазу которого можно наблюдать только в Америке.

Американские школьники и их родители готовятся к тому, чтобы во всеоружии встретить солнечное затмение и получить не только радость от захватывающего небесного зрелища, но и пользу для ума.

Как рассказали РИА Новости в субботу в одном из крупнейших в Мэриленде объединений по семейному обучению MPNL, разнообразные программы, связанные с затмением, будут устраивать большинство библиотек штата. Кроме того, многие родители поделились собственным опытом того, как подготовиться к событию и смотреть на небо, не причинив вреда здоровью и при этом не потратив больших денег на специальные очки, предназначенные для наблюдения за Солнцем.

Предстоящее полное солнечное затмение станет первым за 99 лет, которое можно будет наблюдать на значительной территории США, соединяющей Восточное и Западное побережья. Многие школы в этих районах решили устроить специальные уроки, посвященные данному событию. В частности, в городе Канзас-сити (штат Миссури), ряд районов которого во время затмения погрузится на две минуты в полную темноту, учителя еще с мая начали разрабатывать для своих подопечных специальные программы.

В Украине затмение можно будет увидеть лишь со спецоборудованием. Но наблюдать за полным солнечным затмением 21 августа можно будет, благодаря прямой трансляции NASA, для которой агентство использует 11 космических аппаратов, 3 самолета и 50 аэростатов.

Напомним, 7 августа с 20:23 с территории Украины можно было наблюдать частичное затмение Луны. Весь процесс продлился около двух часов.