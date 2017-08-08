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    В мире

    Космическая мистика. Частичное лунное затмение

    (обновлено: )65
    Лунное затмение
    Лунное затмение
    Лунное затмение
    Лунное затмение
    Лунное затмение
    Лунное затмение
    Лунное затмение
    Лунное затмение
    Лунное затмение
    Фаза частичного лунного затмения, наблюдаемая в Грозном.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Лунное затмение
    Лунное затмение
    twitter.com/V4Photo
    Лунное затмение
    Фаза частичного лунного затмения, наблюдаемая в Грозном.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Лунное затмение
    Лунное затмение, вид из Перми, РФ
    twitter.com/vikiperm
    Лунное затмение
    Лунное затмение, вид из Дубая
    facebook.com/saknastya
    Лунное затмение
    Лунное затмение, вид из Харькова
    Фото из открытых источников
    Лунное затмение
    Лунное затмение, виз из Астаны, Казахстан
    facebook.com/konstantin.splash
    Лунное затмение
    Лунное затмение, вид из Килии Новой, Одесская область
    Facebook Alex Sallo

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    Фаза частичного лунного затмения, наблюдаемая в Грозном.

    C 20.23 понедельника, 7 августа, на территории Украины можно было наблюдать частичное затмение Луны. Весь процесс продлился около двух часов, а его пик пришелся на 21:20. 

    Частичное лунное затмение в Украине. Онлайн-трансляция
    Slooh/Youtube
    В Украине наблюдают частичное затмение Луны

    Следующее затмение Луны будет полным и произойдет 31 января 2018 года. 

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    Лунные затмения происходят в моменты полнолуния, когда три небесных тела Солнце, Земля и Луна располагаются на одной прямой. В моменты лунных затмений земная тень ложится на Луну. Лунные затмения бывают полные и частные в зависимости от того, покрывает тень весь лунный диск или его часть. Если земная тень покрывает лишь часть Луны, то это частное теневое лунное затмение. Если земная тень совсем не касается лунного диска, но проходит вблизи него, происходит полутеневое лунное затмение. Говорят, что на Луну ложится "полутень" Земли. Если же земная полутень покрывает лишь часть Луны, то это частное полутеневое лунное затмение (заметить его глазом весьма сложно).

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