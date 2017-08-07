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    В Украине наблюдают частичное затмение Луны. Онлайн-трансляция

    (обновлено: )711
    C 20:23 понедельника с территории Украины можно наблюдать частичное затмение Луны. Весь процесс продлится около двух часов. Пик ожидается в 21:20. Трансляция затмения идет на YouTube-канале Slooh.
    Slooh/Youtube

    Следующее затмение Луны будет полным и произойдет 31 января 2018 года. 

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    Лунные затмения происходят в моменты полнолуния, когда три небесных тела Солнце, Земля и Луна располагаются на одной прямой. В моменты лунных затмений земная тень ложится на Луну. Лунные затмения бывают полные и частные в зависимости от того, покрывает тень весь лунный диск или его часть. Если земная тень покрывает лишь часть Луны, то это частное теневое лунное затмение. Если земная тень совсем не касается лунного диска, но проходит вблизи него, происходит полутеневое лунное затмение. Говорят, что на Луну ложится "полутень" Земли. Если же земная полутень покрывает лишь часть Луны, то это частное полутеневое лунное затмение (заметить его глазом весьма сложно).

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