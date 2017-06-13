Курс – космос? Что будет с МКС после 2024 года

Анна Раткогло, Жанна Манукян, для РИА Новости Украина (Пекин)

Международная космическая станция стала настоящим глобальным проектом, она доказала, что, несмотря на политические противоречия, экономические сложности и социальные перемены, разные страны могут эффективно и слаженно работать, делиться опытом, преодолевать сложности и находить компромисс, однако предсказать будущее МКС после 2024 пока не берутся даже главы и представили мировых космических агентств, собравшиеся на всемирной конференции по исследованию космоса – GLEX-2017.

Для представителей космических агентств большинства стран этот вопрос "очень сложен и деликатен", потому что альтернативы МКС пока не существует, а все исследования на низкой околоземной орбите невозможно прервать в одночасье. И даже при том, что Китай заявляет о доступности для международного сообщества его будущей космической станции, строительство которой планируется завершить к 2022 году, участники МКС надеются на очередное, пусть и недолгое, продление ее эксплуатации.

Пилотируемая орбитальная станция МКС, строительство которой началось 20 ноября 1998 года, используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс и регулярно посещается космонавтами и астронавтами. В ее создании участвуют 14 стран: США, Россия, Япония, Канада, Италия, Бельгия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Франция, Испания, Германия, Швеция и Швейцария.

Управление полетом МКС осуществляется из двух центров: российского в подмосковном городе Королеве и американского в городе Хьюстоне, штат Техас. За годы существования на МКС побывало свыше 200 человек из 15 стран мира. В 2015 году "Роскосмос" и NASA договорились продлить срок эксплуатации МКС до 2024 года.

Спасение в трансформации

Космос способствует укреплению международного сотрудничества, которое не стоит недооценивать, именно об этом напоминает нам успешный проект совместного строительства МКС, считает глава итальянского космического агентства (ASI) Роберто Баттистон.

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Он сообщил об одной из возможностей для дальнейшего использования станции, которая предусматривает трансформацию МКС или же какого-то отдельного ее отсека в центр симуляции жизни на Марсе. С одной стороны это продлит пребывание МКС на орбите, а с другой — позволит создать почти идеальные условия для подготовки космонавтов к будущим марсианским миссиям.

Баттисон считает, что "соглашение по эксплуатации МКС продлено до 2024 года, но что будет дальше, никто точно не знает, есть идеи по коммерциализации, но многие заявляют, что из-за дороговизны она не реализуется".

По его словам, на сегодняшний день техническое состояние станции довольно хорошее, и это дает возможность для очередного продления ее полета, однако здесь уже встает вопрос о целесообразности дальнейших финансовых затрат.

"Срок службы может быть продлен, она в хорошем состоянии, но вопрос в том, что при продлении срока эксплуатации станции на каждый год на ее функционирование замораживаются миллиарды долларов. И тут возникает дилемма, до какого времени можно оставлять эти деньги замороженными вместо того, чтобы использовать их для создания новой станции, все это в настоящий момент тщательно обсуждается", - сказал РИА Новости глава ASI.

По его словам, НАСА уже начало анализировать, сколько станция сможет просуществовать при определенном уровне обслуживания, и "они хотят продлить срок службы до 2028 года".

Снизить расходы и продолжить полет

Япония также пока не видит четкого будущего МКС, но стоит в ряду тех, кто выступает за продление этого международного проекта в связи с необходимостью продолжить исследования на низкой околоземной орбите, однако при этом расходы на ее эксплуатацию, по мнению японской стороны, должны быть непременно сокращены.

"Это очень сложный вопрос, и мы до сих пор обсуждаем, что должно произойти после 2024 года… Существует множество возможных вариантов, мы можем снять МКС с орбиты после 2024 года, но есть и вероятность продолжения ее использования, в этом случае нам необходимо сократить расходы на эксплуатацию станции", - сказал в беседе с РИА Новости представитель JAXA Наоки Сато.

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По его словам, международное сообщество "должно продолжить осуществлять деятельность на низкой околоземной орбите, для этого не обязательно использовать МКС, это может быть другая космическая станция или же сокращенная версия МКС или что-то в этом роде".

Станция перейдет в частные руки

Еще один вариант возможного будущего для МКС озвучил исполнительный директор пилотируемых программ "Роскосмоса" Сергей Крикалев, отметив, что полет МКС продолжится, но уже при участии частных компаний, а не только лишь государственных структур.

"Я думаю, что полет МКС пока будет продолжаться, все-таки это такая дорогостоящая и хорошо сделанная структура. Возможно, будет уменьшаться роль государства, будет больше и больше частных компаний туда входить, я думаю, что станция еще какое-то время полетает, единственное, будет уменьшаться роль государства", — сказал Крикалев РИА Новости.

Крикалев подчеркнул важность МКС как примера крупного успешного проекта, который смог стать поистине международным.

Поиски новых возможностей

Глава Европейского космического агентства Иоганн-Дитрих Вернер в свою очередь высказался за создание нового проекта для исследований низкой околоземной орбиты.

"Я думаю, что МКС, возможно, будет существовать до 2029 года. Но мы действительно подходим к концу. И после этого нам нужно будет что-то новое. Я думаю, что для низкой орбиты нам нужно что-то, куда мы могли иметь частый доступ, откуда мы могли быстро возвращаться, быстрее, легче", — сказал РИА Новости Вернер.

Старший советник по исследованиям и космическим операциям НАСА Кэтлин Лоурини в свою очередь отметила, что МКС по техническим критериям может успешно функционировать еще не менее 10 лет.

"В настоящий момент мы уверены, что оборудование сможет прослужить до 2028 года, это формальная уверенность, и партнеры по станции будут принимать решение, основанное на определенных критериях", - сказала она в беседе с РИА Новости.

По ее словам, освоение низкой околоземной орбиты представляет собой развивающуюся сферу экономики, и перед закрытием проекта МКС необходимо обеспечить существование на орбите коммерческих платформ для дальнейших исследований.

"Мы будем сохранять МКС на орбите до тех пор, пока мы не найдем действительно эффективные пути по совершению плавного перехода для всех пользователей низкой орбиты", – заключила Лоурини.