Компании США потеряют почти $700 млн из-за солнечного затмения

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Американские компании потеряют около 694 миллиона долларов из-за солнечного затмения, пишет Рейтер.

По подсчетам бюро по трудоустройству Challenger, Gray & Christmas, на которое ссылается агентство, за 20 минут солнечного затмения, которое состоится позднее 21 августа, компании США потеряют около 694 миллиона долларов. Работа повсеместно будет приостановлена, так как все захотят понаблюдать за редким природным явлением.

"Людей, которые не собираются выйти на улицу, когда есть возможность посмотреть на это чудо, очень мало", — пишет Challenger, по оценкам которого во время затмения находиться на работе будут 87 миллионов человек. "По сравнению с суммой заработной платы, выплачиваемой сотруднику в течение года, это очень мало. Это не отразится на каких-либо макроэкономических данных", — сообщается в релизе.

Кроме того, убытков от затмения значительно меньше, чем от других событий, популярных в США. Так, во время баскетбольного чемпионата "Мартовское безумие" (March Madness) компании теряли в среднем 615 миллионов долларов в час, так как работники следили за играми любимых команд.

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Предстоящее полное солнечное затмение станет первым за 99 лет, которое можно будет наблюдать на значительной территории США, соединяющей Восточное и Западное побережья. Многие школы в этих районах решили устроить специальные уроки, посвященные данному событию. В частности, в городе Канзас-сити (штат Миссури), ряд районов которого во время затмения погрузится на две минуты в полную темноту, учителя еще с мая начали разрабатывать для своих подопечных специальные программы.

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