В России мужчина напал с ножом на людей: восемь раненых

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. В российском Сургуте мужчина напал с ножом на людей, в результате ранив восемь человек, заведено уголовное дело, сообщает СК РФ.

"Девятнадцатого августа 2017 года около 11.20 по местному времени в городе Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, двигаясь по центральным улицам города, совершил нападение на прохожих, причинив восьми гражданам ножевые ранения. Все пострадавшие были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли правоохранители. Они применили оружие, в результате чего нападавший был ликвидирован. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".

В настоящее время следователи и криминалисты регионального СК России работают на месте происшествия. Выясняются обстоятельства, мотивы, а также личность нападавшего.

Неизвестный в пятницу напал с ножом на прохожих в Турку. Полиция сообщила о двух погибших и восьми пострадавших, а также о задержании подозреваемого, который был ранен в ногу, и еще пяти человек.