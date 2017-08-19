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    Россия

    В России мужчина напал с ножом на людей: восемь раненых

    (обновлено: )29904
    По данным СК РФ, все пострадавшие при нападении мужчины в Сургуте были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Сам он был убит правоохранителями.
    Сотрудник СК России
    sledcom.ru

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. В российском Сургуте мужчина напал с ножом на людей, в результате ранив восемь человек, заведено уголовное дело, сообщает СК РФ.

    Нападение в Турку
    Petra Ristola / Yle
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    "Девятнадцатого августа 2017 года около 11.20 по местному времени в городе Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, двигаясь по центральным улицам города, совершил нападение на прохожих, причинив восьми гражданам ножевые ранения. Все пострадавшие были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

    На место происшествия прибыли правоохранители. Они применили оружие, в результате чего нападавший был ликвидирован. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".

    В настоящее время следователи и криминалисты регионального СК России работают на месте происшествия. Выясняются обстоятельства, мотивы, а также личность нападавшего.

    Неизвестный в пятницу напал с ножом на прохожих в Турку. Полиция сообщила о двух погибших и восьми пострадавших, а также о задержании подозреваемого, который был ранен в ногу, и еще пяти человек.

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