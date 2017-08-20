"Мотор Сич" представила первый украинский вертолет "Надежда"

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. В Запорожье на аэродроме "Мокрое" в рамках проведения открытого Чемпионата Украины по вертолетному спорту крупнейший производитель авиационных двигателей и газотурбинных установок — компания АО "Мотор Сич" — презентовал вертолет собственного производства "Надежда", сообщила пресс-служба Запорожской областной государственной администрации.

Запорожская ОГА Первый украинский вертолет "Надежда"

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"Сегодня вы стоите перед первым украинским вертолетом. Мы дали ему название "Надежда". Это наша надежда на развитие страны, на развитие высоких технологий. И наша надежда, что этот вертолет будет иметь много модификаций: и для патрулирования дорог, и для мониторинга трубопроводов и газопроводов, и для оборонных целей, и для сельского хозяйства, и для пассажиров. В Украине сегодня положен старт новой индустрии", — отметил президент "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев.

Запорожская ОГА Первый украинский вертолет "Надежда"

Сроки запуска серийного производства не уточнялись.

Ранее Богуслаев сообщал, что завод "Мотор Сич" планирует в 2018 году начать выпуск вертолетов в Запорожье.