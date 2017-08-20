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    В мире

    В Далласе люди массово протестуют против расизма, произошли стычки

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    На место проведения манифестации привлечены дополнительные силы полиции. Правоохранителям пришлось разнимать протестующих и их оппонентов. Конный патруль не дает демонстрантам подойти к памятнику конфедератам.
    В Далласе люди массово протестуют против расизма
    twitter.com/DFWIndivisible

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. В техасском Далласе 2,3 тысячи человек вышли на демонстрацию против расизма и радикальных течений, сообщает телеканал CBS Local со ссылкой на местную полицию.

    Столкновения в Шарлоттсвилле
    @ACLUVA
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    На место проведения манифестации привлечены дополнительные силы полиции. Правоохранителям пришлось разнимать протестующих и их оппонентов. Конный патруль не дает демонстрантам подойти к памятнику конфедератам.

    Сообщается, что люди вышли на улицы города в связи с недавними событиями в Шарлоттсвилле. Они выступают против расизма, неонацизма, крайне правых течений.

    В субботу, 12 августа, ультраправые собрались в городе Шарлоттсвилль в связи с решением властей о переносе памятника генералу Роберту Эдварду Ли, который в 1862-65 годах командовал армией конфедератов в Виргинии.

    Демонстрации обернулись столкновениями между ними и левыми радикалами. В результате наезда автомобиля на толпу погибла молодая женщина, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек.

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