Автомобиль врезался в толпу людей в Петербурге, есть жертвы и пострадавшие

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Женщина погибла, три человека пострадали в Петербурге после того, как в них врезался водитель иномарки, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел 19 августа на Промышленной улице Петербурга.

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"Водитель автомобиля Volkswagen Polo по неустановленной причине не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов. В результате дорожной аварии погибла женщина и еще трое граждан госпитализированы в тяжелом состоянии. Водитель задержан", — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Киеве 31 июля водитель не справился с управлением и влетел в толпу людей.