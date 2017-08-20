наверх
20.08.201705:39
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Автомобиль врезался в толпу людей в Петербурге, есть жертвы и пострадавшие

    (обновлено: )113
    По информации МВД, водитель автомобиля Volkswagen Polo по неустановленной причине не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов. В результате дорожной аварии погибла женщина и еще трое граждан госпитализированы в тяжелом состоянии.
    Полиция РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Женщина погибла, три человека пострадали в Петербурге после того, как в них врезался водитель иномарки, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел 19 августа на Промышленной улице Петербурга.

    Фото с места гибели Ирины Бережной
    znaj.ua
    Резонансные VIP-ДТП с украинскими политиками

    Смотрите также: Жуткое ДТП на мотофестивале в Киеве: момент аварии

    "Водитель автомобиля Volkswagen Polo по неустановленной причине не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов. В результате дорожной аварии погибла женщина и еще трое граждан госпитализированы в тяжелом состоянии. Водитель задержан", — говорится в сообщении.

    Читайте также: Накануне Дня Независимости СБУ анонсирует убийства политиков и теракты

    Ранее сообщалось, что в Киеве 31 июля водитель не справился с управлением и влетел в толпу людей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Собор Саграда Фамилия в Барселоне
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне
    Государственная фискальная служба Украины
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    Кошка писает в лоток с сахаром в супермаркете
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину