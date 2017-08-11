Почти 40 погибших, более 10 раненых. Масштабное ДТП в Китае

Крупная авария произошла в четверг, 10 августа, поздно вечером на скоростном шоссе в провинции Шэньси в центральном Китае, в результате ДТП погибли 36 человек, еще 13 получили травмы разной степени тяжести.

По данным СМИ, инцидент произошел при участии автобуса в четверг в 23.34 по местному времени (18.34 по Киеву) в тоннеле на скоростном шоссе "Пекин-Куньмин".

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Все пострадавшие направлены в больницу, им оказана необходимая помощь. Ведется расследование причин аварии.

По предварительным данным, автобус, направлявшийся из города Чэнду (провинция Сычуань) в Лоян (провинция Хэнань), при въезде в тоннель по неизвестной причине врезался в стену.

Замглавы министерства общественной безопасности Китая Хуан Мин возглавил следственную группу, с которой уже выехал к месту трагедии.