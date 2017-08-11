наверх
11.08.201706:38
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Почти 40 погибших, более 10 раненых. Масштабное ДТП в Китае

    (обновлено: )24
    Масштабная авария с участием автобуса в Китае
    Масштабная авария с участием автобуса в Китае
    Масштабная авария с участием автобуса в Китае
    Масштабная авария с участием автобуса в Китае
    Масштабная авария с участием автобуса в Китае
    Масштабная авария с участием автобуса в Китае
    news.cn
    Масштабная авария с участием автобуса в Китае
    Масштабная авария с участием автобуса в Китае
    news.cn
    Масштабная авария с участием автобуса в Китае
    По предварительным данным, в результате ДТП погибли не менее 36 человек
    news.cn
    Масштабная авария с участием автобуса в Китае
    Масштабная авария с участием автобуса в Китае
    news.cn

    Рекомендуем

    На месте перестрелки на пляже в Полтаве, 10 августа 2017Пляжные разборки в Полтаве. Появились первые кадры с места перестрелки21:09 10.08.2017
    Прощание с трагически погибшей Ириной БережнойФотоитоги 10 августа: похороны Ирины Бережной, бои против АЗС в Киеве и угрозы КНДР18:34 10.08.2017
    Жители Позняков перекрыли улицу Ревуцкого в Киеве, протестуя против строительства АЗС"Бои" за АЗС в Киеве: протестующие возвели баррикады17:51 10.08.2017
    Постой, паровоз. Соцсети взорвали фотожабы на отставку рокера Бальчуна16:32 10.08.2017
    В сети нашли двойников Ким Кардашьян и ее сестры14:59 10.08.2017
    Прощание с трагически погибшей Ириной БережнойДрузья и коллеги провели в последний путь Ирину Бережную14:36 10.08.2017
    Прощание с трагически погибшей Ириной БережнойВ Киеве простились с Ириной Бережной13:45 10.08.2017
    Прощание с трагически погибшей Ириной БережнойПрощание с трагически погибшей Бережной. Появились фото12:36 10.08.2017
    Стрельба на центральном железнодорожном вокзале в Киеве"Разборки" по-киевски. Кадры с места стрельбы на вокзале11:31 10.08.2017
    Все фотоленты
    Масштабная авария с участием автобуса в Китае

    Крупная авария произошла в четверг, 10 августа, поздно вечером на скоростном шоссе в провинции Шэньси в центральном Китае, в результате ДТП погибли 36 человек, еще 13 получили травмы разной степени тяжести.

    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Бережной. Появились фото

    По данным СМИ, инцидент произошел при участии автобуса в четверг в 23.34 по местному времени (18.34 по Киеву) в тоннеле на скоростном шоссе "Пекин-Куньмин".

    Читайте также: Адские сутки для Китая: два подряд землетрясения, сотни пострадавших

    Все пострадавшие направлены в больницу, им оказана необходимая помощь. Ведется расследование причин аварии.

    По предварительным данным, автобус, направлявшийся из города Чэнду (провинция Сычуань) в Лоян (провинция Хэнань), при въезде в тоннель по неизвестной причине врезался в стену.

    Замглавы министерства общественной безопасности Китая Хуан Мин возглавил следственную группу, с которой уже выехал к месту трагедии.

    Ссылки по теме:
    Теги: