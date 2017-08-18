Террористическая атака на Испанию

"Погибшие и раненые в терактах в Камбрильсе и Барселоне, по предварительным данным, из 34 различных стран", — говорится в сообщении в Twitter службы по чрезвычайным ситуациям Каталонии.

По данным ведомства, в этот список стран входят: Испания, Германия, Алжир, Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Марокко, Канада, Китай (и Тайвань), Колумбия, Румыния, Венесуэла, Куба, Эквадор, Египет, США, Филиппины, Франция, Британия, Греция, Голландия, Гондурас, Венгрия, Ирландия, Италия, Кувейт, Македония, Мавритания, Пакистан, Перу, Доминиканская республика, Турция.

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Ночью фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, состоянии одного оценивалось как критическое. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее.

Накануне днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран.

Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг. В результате взрывов погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.