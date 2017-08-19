Резня в Сургуте: СК РФ установил личность нападавшего

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Личность мужчины, напавшего с ножом на людей в Сургуте, установлена: по предварительным данным, это местный житель 1994 года рождения, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"В настоящее время следователями установлена личность нападавшего, по предварительным данным, это местный житель 1994 года рождения. Запрошены характеризующие материалы на молодого человека, будет проверяться информация о его возможных психических отклонениях", — сказала Петренко.
В субботу около полудня в центре Сургута в ХМАО вооруженный ножом мужчина в маске напал на прохожих. Ранены семь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сам нападавший ликвидирован. В региональном управлении МВД отмечали, что проверяется информация о его психическом расстройстве.
В субботу около полудня в центре самого крупного города Югры местный житель с ножом напал на прохожих, пострадали семь человек, четверо из них в тяжелом состоянии находятся в больнице. Нападавший оказал сопротивление сотрудникам патрульной службы при задержании, им пришлось открыть огонь на поражение. По данному факту возбуждено уголовное дело.