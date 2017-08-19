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    Резня в Сургуте: СК РФ установил личность нападавшего

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    Установлена личность напавшего с ножом на прохожих. Им оказался местный житель 1994 года рождения. Будет проверяться информация о его возможных психических отклонениях.
    Нападение на прохожих в Сургуте
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Личность мужчины, напавшего с ножом на людей в Сургуте, установлена: по предварительным данным, это местный житель 1994 года рождения, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Нападение на прохожих в Сургуте

    "В настоящее время следователями установлена личность нападавшего, по предварительным данным, это местный житель 1994 года рождения. Запрошены характеризующие материалы на молодого человека, будет проверяться информация о его возможных психических отклонениях", — сказала Петренко.

    В субботу около полудня в центре Сургута в ХМАО вооруженный ножом мужчина в маске напал на прохожих. Ранены семь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сам нападавший ликвидирован. В региональном управлении МВД отмечали, что проверяется информация о его психическом расстройстве.

    В субботу около полудня в центре самого крупного города Югры местный житель с ножом напал на прохожих, пострадали семь человек, четверо из них в тяжелом состоянии находятся в больнице. Нападавший оказал сопротивление сотрудникам патрульной службы при задержании, им пришлось открыть огонь на поражение. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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