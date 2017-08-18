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    В мире

    В Германии произошло нападение с ножом: есть жертвы

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    В пятницу, по данным немецких СМИ, недалеко от Дюссельдорфа произошло вооруженное нападение. Точное число нападавших на данный момент неизвестно. Подробности уточняются.
    Нападение в Эльберфельде
    Twitter Darren Oatway‏

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Нападение с ножом произошло в городе Эльберфельд на западе Германии недалеко от Дюссельдорфа. В результате инцидента погиб один человек, еще один пострадал, сообщает таблоид Bild.

    Как сообщает газета, инцидент произошел в пятницу во второй половине дня. Подозреваемые скрылись с места преступления. На данный момент полиция не знает точного числа нападавших.

    Twitter Darren Oatway‏
    Нападение в Эльберфельде

    Причина нападения не установлена, предположительно это бытовая ссора.

    Ранее неизвестный напал с ножом на прохожих в финском городе Турку.

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