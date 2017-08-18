В Германии произошло нападение с ножом: есть жертвы

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Нападение с ножом произошло в городе Эльберфельд на западе Германии недалеко от Дюссельдорфа. В результате инцидента погиб один человек, еще один пострадал, сообщает таблоид Bild.

Как сообщает газета, инцидент произошел в пятницу во второй половине дня. Подозреваемые скрылись с места преступления. На данный момент полиция не знает точного числа нападавших.

Twitter Darren Oatway‏ Нападение в Эльберфельде

Причина нападения не установлена, предположительно это бытовая ссора.

Ранее неизвестный напал с ножом на прохожих в финском городе Турку.