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    "Мотор Сич" анонсировал выпуск вертолетов "Надежда"

    (обновлено: )36513
    По словам президента "Мотор Сич", новый вертолет может быть адаптирован для использования подразделениями ГСЧС, пограничной службы и другими спецслужбами, а также - для нужд санавиации.
    Мотор Сич
    RIA News Марина Лысцева | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Завод "Мотор Сич" планирует в 2018 году начать выпуск вертолетов в Запорожье. Об этом сообщил народный депутат, президент и генеральный конструктор предприятия Вячеслав Богуслаев.

    Анатолий Родзинский
    Родзинский инфо
    Юрист о природе обысков на "Мотор Сич"

    "В 2018 году АО "Мотор Сич" начинает выпуск вертолета собственного производства — вертолета "Надежда". Это гражданский вертолет, рассчитанный на 7 пассажиров с дальностью полета 1000 км, то есть способен "облететь" всю Украину. Сейчас этот вертолет проходит сертификацию", — приводит слова Богуслаева "Укринформ".

    По словам президента "Мотор Сич", новый вертолет может быть адаптирован для использования подразделениями ГСЧС, пограничной службы и другими спецслужбами, а также — для нужд санавиации.

    Напомним, ранее в публичном акционерном обществе "Мотор Сич" обнаружили присвоение средств, на объектах предприятия и у ключевых лиц провели обыски.

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