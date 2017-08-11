"Мотор Сич" анонсировал выпуск вертолетов "Надежда"

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Завод "Мотор Сич" планирует в 2018 году начать выпуск вертолетов в Запорожье. Об этом сообщил народный депутат, президент и генеральный конструктор предприятия Вячеслав Богуслаев.

"В 2018 году АО "Мотор Сич" начинает выпуск вертолета собственного производства — вертолета "Надежда". Это гражданский вертолет, рассчитанный на 7 пассажиров с дальностью полета 1000 км, то есть способен "облететь" всю Украину. Сейчас этот вертолет проходит сертификацию", — приводит слова Богуслаева "Укринформ".

По словам президента "Мотор Сич", новый вертолет может быть адаптирован для использования подразделениями ГСЧС, пограничной службы и другими спецслужбами, а также — для нужд санавиации.

Напомним, ранее в публичном акционерном обществе "Мотор Сич" обнаружили присвоение средств, на объектах предприятия и у ключевых лиц провели обыски.