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    Обыски в "Мотор Сич": на предприятии богатейшего депутата изъяли $500 тыс

    (обновлено: )64910
    Как отмечается, служебные лица ОАО "Мотор Сич" приобрели "мусорные" ценные бумаги путем перечисления денежных средств в сумме более 350 млн грн на расчетные счета ряда предприятий с признаками фиктивности.
    На Мотор Сичи прошли обыски из-за растрат
    Фото со страницы Ларисы Сарган в Facebook

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. В публичном акционерном обществе "Мотор Сич" обнаружили присвоение средств, на объектах предприятия и у ключевых лиц провели обыски, сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.

    "Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики НП обнаружена ​​преступная схема растраты средств ПАО "Мотор Сич ", с последующим их присвоением", – говорится в сообщении.

    Фото со страницы Ларисы Сарган в Facebook
    На "Мотор Сичи" прошли обыски из-за растрат

    По данным правоохранителей, "в течение 2013-2016 годов служебные лица ОАО "Мотор Сич" приобрели "мусорные" ценные бумаги путем перечисления денежных средств в сумме более 350 млн грн на расчетные счета ряда предприятий с признаками фиктивности, которые в дальнейшем обналичивались через банковские учреждения".

    Фото со страницы Ларисы Сарган в Facebook
    На "Мотор Сичи" прошли обыски из-за растрат

    "По состоянию на данный момент завершено проведение обысков на основных объектах и ​​по месту проживания ключевых фигурантов, задействованных в противоправной схеме, вследствие которых изъято 500 тысяч долларов США и значительный объем антикварных ценностей, в отношении которых решается вопрос об аресте", – говорится в сообщении.

    Напомним, самым богатым депутатом Верховной Рады является член группы "Воля народа", президент запорожского предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев.

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