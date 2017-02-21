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    "Мотор Сич" будет поставлять двигатели для российско-китайского вертолета

    (обновлено: )13510
    Авиастроительная компания "Мотор Сич" подтверждает, что есть предварительный контракт с государственной китайской компанией на поставку двигателей на китайский вертолет.
    Завод Мотор-Сич
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Авиастроительная компания "Мотор Сич" заявила, что планирует напрямую поставлять Китаю двигатели для производства гражданских транспортных вертолетов; при этом компании неизвестно, будет ли этот вертолет производиться в кооперации с РФ, сообщил РИА Новости представитель компании.

    Слева направо - Президент АО Мотор Сич Вячеслав Богуслаев, заместитель генерального директора - директор по маркетингу и внешнеэкономической деятельности Евгений Титлянов и генеральный директор ГП Завод 410 ГА Сергей Подреза во время обсуждения совместных работ по модернизации самолета Ан-26МСБ и вертолета Ми-8МСБ. Фото 13.04.2016 г на ГП Завод 410 ГА
    Предоставлено автором
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    На прошлой неделе газета "Коммерсант сообщила, что компания "Мотор Сич" может сделать двигатель для российско-китайского гражданского тяжелого вертолета.

    "У нас есть предварительный контракт с государственной китайской компанией на поставку двигателей на китайский вертолет. Не российско-китайский, не американо-китайский, не японско-китайского, а на китайский вертолет. А с кем они там работают, мы не знаем", — сообщил представитель "Мотор Сич" во вторник.

    Он уточнил, что вертолет "имеет китайское название, это транспортный вертолет, он будет производиться в Китае и использоваться для нужд Китая".

    Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил соглашение с Китаем о разработке тяжелого вертолета. Как рассказали газете в холдинге "Вертолеты России", переговоры о разработке близки к завершению.

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