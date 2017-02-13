"Мотор Сич" сделает двигатель для российско-китайского вертолета - СМИ

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Украинская компания "Мотор Сич" может сделать двигатель для российско-китайского гражданского тяжелого вертолета, сообщает в понедельник газета "Коммерсант".

"Несмотря на коллапс сотрудничества Киева и Москвы в сфере двигателестроения, украинская "Мотор Сич" может принять участие в российско-китайском проекте тяжелого вертолета AHL и предоставить для новой машины турбовальные двигатели АИ-136Т. Посредником для конфликтующих сторон и координатором проекта выступит Пекин. Если же сорвется и такой опосредованный формат сотрудничества, России и Китаю придется заниматься двигателем самостоятельно — консультации на эту тему уже идут", — пишет издание.

В четверг премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил соглашение с Китаем о разработке тяжелого вертолета. Как рассказали газете в холдинге "Вертолеты России", переговоры о разработке близки к завершению.

"Коммерсант" пишет, что в начале 2016 года стало известно, что вертолет будет разрабатываться только для китайского рынка. Его проектирование и производство долго осложнял выбор двигателя. Как отмечает издание, бывший глава "Вертолетов России" Александр Михеев говорил, что на машине может быть использован украинский двигатель Д-136.

"Украинская "Мотор Сич" опровергала участие в проекте, но в пятницу в компании "Ъ" пояснили, что она работает напрямую с китайской Avicopter и уже заключила контракты на поставку нового турбовального двигателя АИ-136Т. В "Вертолетах России" поддерживают правила игры, подчеркивая, что "решение по двигателю — за заказчиком, то есть за китайской стороной", — пишет издание.

Отмечается, что в Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в "Ростех") готовы рассмотреть возможность участия китайских компаний в разработке и производстве российского двигателя на базе проекта ПД-12В "в случае заинтересованности партнеров".

"Консультации на эту тему уже идут", — сообщает "Коммерсант".

Правительства России и Китая 25 июня прошлого года подписали в Пекине соглашение по совместной реализации программы широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. В ходе церемонии подписания ОАК и Китайская корпорация Гражданского авиастроения заключили договор совместного предприятия по программе создания дальнемагистрального широкофюзеляжого пассажирского самолета.

Меморандум о создании широкофюзеляжного российско-китайского самолета был подписан весной 2014 года в ходе визита Владимира Путина в Китай. По замыслу сторон, лайнер вместимостью 250-300 пассажиров составит конкуренцию самолетам Airbus и Boeing и займет существенную долю рынка не только в России и Китае, но и в других странах.