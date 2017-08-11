Самолеты производить не получилось, на очереди вертолеты

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Выпускать крылатые машины решила ОАО "Мотор-Сич" — ведущий украинский производитель авиационных двигателей, который пару лет назад потерял свой основных рынок сбыта, однако не смог компенсировать его внутренними заказами. Компания уже пыталась выпускать собственные вертолеты, однако предыдущий опыт был неудачным. Теперь руководство компании намерено сделать новую попытку, наладив серийный выпуск машин.

"В 2018 году АО "Мотор Сич" начинает выпуск вертолета собственного производства — вертолета "Надежда". Это гражданский вертолет, рассчитанный на 7 пассажиров с дальностью полета 1000 км, то есть способен "облететь" всю Украину. Сейчас этот вертолет проходит сертификацию", — заявил президент и генеральный конструктор АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев. По его словам, новый вертолет может быть адаптирован для использования подразделениями ГСЧС, пограничной службы и другими спецслужбами, а также — для нужд санавиации.

2018 год не за горами, однако до сих не представлен концепт новой винтокрылой машины, не известны его технические характеристики. Мы до сих пор не знаем, из каких материалов будет выпускаться вертолет — из импортных сборочных или отечественных.

"Мотор-Сич". Операция "Выжить любой ценой"

АО "Мотор Сич" — запорожское предприятие, которое специализируется на разработке, производстве, ремонте и сервисному обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Продукция эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах мира. Компания производит и сопровождает в эксплуатации 55 типов и модификаций двигателей для 61-го вида самолетов и вертолетов.

До недавнего времени большая часть двигателей компания поставляла в Россию. В частности, украинское предприятие до недавнего времени контролировало около 80% российского рынка продаж и обслуживания вертолетных двигателей. Российский рынок составлял более половины портфеля заказов компании. Запорожскими моторами оснащались Ан-140, Ан-148, Ан-158, Ан-124 ("Руслан"), Ан-26, Бе-200, Як-130 и L-15.

Однако в 2014 году после ухудшения отношений Украины с Россией "Мотор-Сич" вынужден был свернуть сотрудничество с российскими партнерами.

Потеряв более половины заказов, предприятие вынуждено было в срочном порядке искать новые рынки сбыта. Запорожцы занялись ремонтом и модернизацией действующих военных и военно-спасательных вертолетов ВСУ, стали оснащать их новыми двигателями. Кроме того, они предложили Минобороны выпуск украинских военных вертолетов МСБ-8 и МСБ-2, которые являются модификацией советского Ми-2. Однако государство на производство денег не дало, закупив лишь несколько новых машин. В итоге, предприятию так и не удалось приступить к серийному производству вертолетов. И этом притом, что запорожцы, как они заявляли, уже построили серийный завод по производству вертолетов.

Цена соглашений с властью

Попытки руководителя предприятия договориться с властью не к чему хорошему не привели. У государства так и не нашлось достаточно денег на модернизацию и закупку новых вертолетов. Компенсировать российский рынок госзаказы не смогли. Зато руководитель предприятия Вячеслав Богуслаев получил головную боль в виде постоянных проверок и обвинений в тайных связях с Россией. Горячие головы из власти даже периодически высказывались за национализацию компании и включение ее в структуру "Укроборонпрома".

В итоге, на компанию посыпались уголовные дела. Генпрокуратура начала расследование схемы присвоения средств ПАО "Мотор-Сич" на сумму более 350 млн грн путем покупки в 2013-2016 гг. "мусорных" ценных бумаг. Также силовики проверяют правомерность операций с акциями компании, а также порядок выполнения государственного оборонного заказа. Правоохранители подозревают, что контракты выполнялись по завышенным ценам. На предприятии регулярно проходят обыски, также они проходят у сотрудников предприятия.

Запорожцы отвергают все обвинения со стороны ГПУ и СБУ, заявляя, что вправе тратить деньги на покупку акций, поскольку являются частной компаний. Что касается военных заказов, то их стоимость утверждали и проверяли в Минобороны, поэтому все вопросы о воровстве денег ГПУ пусть направляет к ответственным за закупки чиновникам, заявили на предприятии.

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Однако вряд ли власть так просто отпустит Богуслаева и "сичевиков". Во-первых, компания является слишком прибыльной и крупной (совокупный чистый доход "Мотор Сич" за четыре года — с 2013-го по 2016-й составил 43,69 млрд. грн), что подогревает аппетиты президентского окружения. Во-вторых, компания ведет себя слишком независимо, при этом, ее мощности необходимы для технического перевооружения армии. В-третьих, представители власти подозревают Богуслаева в сохранении экономических связей с РФ. Риск национализации предприятия и уголовного преследования руководства остается высоким.

Украинские вертолеты: опыт неудач

Массовые расследования силовиков относительно ОАО "Мотор-Сич" — не лучший стимул для инвестирования в производство вертолетов. К слову, в Украине за последнее десятилетие было несколько попыток начать серийный выпуск вертолетов, и все проекты оказались заморожены после Евромайдана.

Частные компании пытались выпускать одно-двух местные легкомоторные машины, однако так не смогли выйти на серийное производство, и в итоге, обанкротились. Украинские легкие вертолеты КТ-112 "Кадет" (КБ "Вертикаль"), АК1-3 ("ООО КБ Аэрокоптер").

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Skyline SL-222, SCOUT (ООО КБ "Горизонт-12") так и не смогли стать производственными моделями, поскольку предпринимали не нашли на это денег.

А вот попытки государства в виде концерна "Укроборонпром" выпускать свои вертолеты ("Лев-1", "Атаман") больше напоминают аферу, поскольку украинские они только на бумаге. Все образцы является легкой модификацией устаревших канадских, американских и польских развалюх 60-х годов прошлого века. На фоне потуг государства слепить "украинские" вертолеты, попытки "Мотор-сичи" наладить выпуск своих вертолетов выглядит куда более реалистичным.

Впрочем, не смотря на то, что компания занимается производством вертолетных двигателей, запустить серийный выпуск вертолетов будет крайне сложно, поскольку она не обладает достаточной производственной базой.

"Первое — это лопасти несущего и рулевого винтов. Их производят в России, и еще в годы "дружбы и сотрудничества" они всегда были элементом некого шантажа и ограничения на внешних рынках заказов для Украины на капитальный ремонт вертолетов. Мои предложения начать совместное производство с Южноафриканской компанией Paramount в 2012 году были приняты в штыки. Формальная причина — высокая цена. Но стоимость российских лопастей росла в геометрической прогрессии, а теперь мы вообще не можем их купить. И это лишь один из примеров того, что происходит в нашей оборонке, когда из-за формализма или отсутствия современного менеджерского подхода в итоге страдает отрасль. Второе больное место модернизации вертолетов – редукторы. Мы потеряли стратегически важное предприятие – Луганский авиаремонтный завод. Но частично дефицит этих комплектующих возможно закрыть мощностями отечественной Мотор-Сич", — заявил военный эксперт Максим Глущенко.

Даже если запорожцам каким-то чудом удастся запустить вертолетное производство в Украине, можно не сомневаться, что вскоре прибыльный бизнес приберут к рукам чиновники из "Укроборонпрома". Для этого достаточно вспомнить печальный опыт до недавнего времени успешной корпорации "Антонов".