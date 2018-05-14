В Германии с фестиваля под открытым небом эвакуировали 5 тыс человек

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. На музыкальном фестивале под открытым небом Seaside Festival в немецком Аурихе эвакуировали пять тысяч посетителей из-за непогоды в воскресенье, сообщает портал t-online.

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Как отметили в полиции, площадка фестиваля, расположенная на берегу местного водоема, была освобождена в течение часа. В настоящее время она полностью затоплена.

Сообщается, что из-за эвакуации не смог выступить популярный в Германии комик и музыкант Отто Ваалкес (Otto Waalkes).

Напомним, в прошлом году диджей Калеб Фрейташ на фестивале Atmosphere в Бразилии скончался в результате крушения сцены, вызванного сильным ветром, еще несколько людей пострадали во время непогоды.