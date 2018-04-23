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    Фотоленты

    Фрики и звезды. Посетители "Коачелла-2018" - музыкального фестиваля в США

    (обновлено: )7701
    Фестиваль Коачелла -2018
    Фестиваль Коачелла -2018
    Фестиваль Коачелла -2018
    Фестиваль Коачелла -2018
    Фестиваль Коачелла -2018
    Фестиваль Коачелла -2018
    Фестиваль Коачелла -2018
    Фестиваль Коачелла -2018
    Фестиваль Коачелла -2018
    Фестиваль Коачелла -2018
    Фестиваль Коачелла -2018
    Фестиваль Коачелла -2018
    Фестиваль Коачелла -2018
    Фестиваль Коачелла -2018
    Фестиваль Коачелла -2018
    Фестиваль Коачелла -2018
    Kyle Grillot / AFP
    Kyle Grillot / AFP
    Фестиваль Коачелла -2018
    Kyle Grillot / AFP
    Фестиваль Коачелла -2018
    Kyle Grillot / AFP
    Фестиваль Коачелла -2018
    Kyle Grillot / AFP
    Фестиваль Коачелла -2018
    Kyle Grillot / AFP
    Фестиваль Коачелла -2018
    Kyle Grillot / AFP
    Фестиваль Коачелла -2018
    Kyle Grillot / AFP
    Фестиваль Коачелла -2018
    VALERIE MACON / AFP
    Фестиваль Коачелла -2018
    VALERIE MACON / AFP
    Фестиваль Коачелла -2018
    VALERIE MACON / AFP
    Фестиваль Коачелла -2018
    VALERIE MACON / AFP
    Фестиваль Коачелла -2018
    VALERIE MACON / AFP
    Фестиваль Коачелла -2018
    VALERIE MACON / AFP
    Фестиваль Коачелла -2018
    VALERIE MACON / AFP
    Фестиваль Коачелла -2018
    VALERIE MACON / AFP

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    Coachella Valley Music and Arts Festival — один из самых популярных музыкальных фестивалей в США. В этом году он проходит в 19-ый раз.

    Появились кадры падения Бейонсе с сестрой на сцене. Видео
    Yonce & Mimi/Youtube
    Появились кадры падения Бейонсе с сестрой на сцене

    На фестивале выступают разножанровые исполнители, и легенды хип-хопа вроде Эминема, и рэпер более андеграундного стиля Tyler the Creator, звезда авангарда в рок-музыке St. Vincent и ветеран электронной музыки Жан-Мишель Жарр.

    Для любителей искусства на территории фестиваля проводятся художественные выставки.

    Кроме того, посетители соревнуются в яркости и безумности нарядов.

    Ранее сообщалось, что новый фильм режиссера Сергея Лозницы "Донбасс" откроет вторую по значимости программу Каннского фестиваля "Особый взгляд".

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