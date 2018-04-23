Фрики и звезды. Посетители "Коачелла-2018" - музыкального фестиваля в США

Coachella Valley Music and Arts Festival — один из самых популярных музыкальных фестивалей в США. В этом году он проходит в 19-ый раз.

На фестивале выступают разножанровые исполнители, и легенды хип-хопа вроде Эминема, и рэпер более андеграундного стиля Tyler the Creator, звезда авангарда в рок-музыке St. Vincent и ветеран электронной музыки Жан-Мишель Жарр.

Для любителей искусства на территории фестиваля проводятся художественные выставки.

Кроме того, посетители соревнуются в яркости и безумности нарядов.

Ранее сообщалось, что новый фильм режиссера Сергея Лозницы "Донбасс" откроет вторую по значимости программу Каннского фестиваля "Особый взгляд".