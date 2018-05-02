Стрельба произошла в Лондоне, есть жертвы и раненые

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Один мужчина погиб, еще один доставлен в больницу в критическом состоянии в результате стрельбы на северо-западе Лондона, сообщается в заявлении столичной полиции.

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Согласно заявлению, сотрудники полиции были вызваны на Камберланд-роуд вечером во вторник, 2 мая, где они обнаружили 30-летнего мужчину со смертельным огнестрельным ранением, позже он скончался на месте. Второй мужчина в возрасте 20 лет был доставлен в больницу на севере Лондона. Его состояние оценивается как стабильно критическое.

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Скотланд-Ярд квалифицировал произошедшее как убийство. В настоящий момент ведется расследование.

на днях сообщалось, что в Одесской области произошла стрельба, в результате которой погиб молодой мужчина.