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    В мире

    Страстный поцелуй Трюдо вызвал бурю чувств в сети

    (обновлено: )20710
    Канадский премьер Джастин Трюдо романтично поздравил свою супругу, опубликовал их совместный поцелуй. Многие пользователи выразили восхищение таким поступком.
    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо романтично поздравил свою жену с днем рождения. Фотографию, на которой запечатлен поцелуй супругов политик выставил в Twitter.

    Фото со страницы Джастина Трюдо в Twitter
    Трюдо страстно поцеловал свою супругу

    "С днем рождения прекрасную жену и маму, которую мне повезло назвать своим лучшим другом. Еще один год приключений вместе", — подписал снимок Трюдо.

    В комментариях присоединяются к поздравлениям и отмечают, что пара Трюдо выглядит намного счастливее, чем первая пара США Дональд и Мелания Трамп.

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