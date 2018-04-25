Страстный поцелуй Трюдо вызвал бурю чувств в сети

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо романтично поздравил свою жену с днем рождения. Фотографию, на которой запечатлен поцелуй супругов политик выставил в Twitter.

Фото со страницы Джастина Трюдо в Twitter Трюдо страстно поцеловал свою супругу

"С днем рождения прекрасную жену и маму, которую мне повезло назвать своим лучшим другом. Еще один год приключений вместе", — подписал снимок Трюдо.

В комментариях присоединяются к поздравлениям и отмечают, что пара Трюдо выглядит намного счастливее, чем первая пара США Дональд и Мелания Трамп.